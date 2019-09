«Tinc molts números pensats, però voldria fer-ne un que emocionés»

Per què vas començar a fer màgia?

Sempre m'ha agradat. Va venir un mag a casa i em va fascinar i enganxar.

Assages molt? La manipulació és de les especialitats més complicades dins aquest món...

Assajo molt. Pràcticament cada dia. Tinc molt clar que em vull dedicar a alguna cosa relacionada amb el món artístic, tant de màgia com d'actor, i practico tot el que puc. Si assages i assages, arribes a l'excel·lència, i darrere el número que he fet, que és totalment tècnic, hi ha moltes hores d'assaig.

Com has après de fer màgia?

Com n'he après més és veient els altres mags. Perquè al cap i a la fi llavors pots pensar en mètodes i en com es poden fer les coses, i aquest treball mental et fa créixer i evolucionar.

Tens algun truc preferit?

Tinc molts números pendents de fer. Però m'agradaria fer-ne un que emocionés la gent.