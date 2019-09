Darrers dies per a la recollida de fotografies del concurs Viatgers Manresans 2019

És obert el termini per presentar les fotografies per al concurs de Viatgers Manresans 2019, que convoca cada any la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Manresa i Foto Art Manresa. Les instantànies s'han de presentar al centre cívic Selves i Carner, en la categoria d'adults, i al Casal de les Escodines, en la categoria infantil (de 6 a 12 anys).

Els participants de la categoria adulta hauran d'entregar les obres presencialment o enviar-les per correu, amb els ports pagats, al centre cívic Selves i Carner (c/ Bernat Oller, 14-16. Tel. 938 727 477) fins al 26 de setembre, de dilluns a divendres, de 16 a 21 h. Al dors de l'obra s'hi farà constar el títol, el nom, l'adreça i el telèfon de l'autor. Cal acompanyar-les amb el full d'inscripció. Fins al 27 de setembre, els concursants de la categoria infantil podran lliurar presencialment les fotografies al Casal de les Escodines (c/ Sant Bartomeu, 50. Tel. 938 725 454), de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 i de 16 a 20.30 h, i dissabte, de 10 a 14 h, o enviar-les per missatger amb els ports pagats o per correu electrònic a casalescodines@ajmanresa.cat. Cal acompanyar-les amb el full d'inscripció.