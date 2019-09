La Fira d'Artistes i Artesans del Passeig dobla les parades en el 40è aniversari

De les 16 parades que hi havia l'any passat al Passeig s'ha passat a una trentena aquest any

De les 16 parades que hi havia l'any passat al Passeig s'ha passat a una trentena aquest any oscar bayona

Ara fa 40 anys l'artista Andreu Descals (Sant Fruitós de Bages, 1938-Manresa, 2011) va impulsar la iniciativa de celebrar la Fira d'Artistes i Artesans al passeig de Pere III de Manresa. Ahir es va tornar a repetir amb una trentena d'expositors, el doble que l'any passat. La cita se celebra en el marc de les festes del Passeig i Rodalies que organitza l'associació de veïns del barri. Enguany amb la voluntat de reconèixer la figura d'Andreu Descals, conegut principalment per la seva tasca de tallista. És l'autor, per exemple, de la figura de l'àliga de Manresa.

«Va ser un home molt manresà, molt dedicat a la cultura i ha estat poc reconegut. En un dia com avui [ahir per al lector] s'ha de fer saber qui era», explicava la presidenta de l'associació de veïns, Carme Prunés.

Descals va impulsar la fira i la va coordinar fins al 1982, va recordar ahir l'artista Robert Navarro. Primer es va fer als carrers Casanova i Arquitecte Oms. Posteriorment, als porxos de La Caixa del Passeig i, finalment, des del 1994, al primer tram del Pere III. Es va deixar de celebrar durant un parell d'anys per temes organitzatius, però ara ha revifat. De cara a properes edicions ja es pensa, fins i tot, a convidar artistes i artesans de la Catalunya Nord.

A la fira d'enguany hi havia parades d'artistes que exposaven les seves obres de paisatges, retrats o creacions lliures, i també d'artesans amb treballs fets de roba, cistelleria, bijuteria o làmpades fets d'estris reciclats.

Ramon Duran Font, d'Olot, és un dels artistes fidels a la mostra. «Hi soc des del primer o el segon any, no ho recordo. Tret de l'any passat, que em va coincidir amb un casament», recordava ahir. «M'agrada perquè hi ha bona clientela», va assegurar, i «m'encanta el tracte del tu a tu». Segons va explicar ell mateix amb molt d'entusiasme, fa pintura olotina amb un toc impressionista. La majoria de la seva obra són paisatges. «Sempre començo a pintar a fora. Hi faig quatre taques i després acabo el treball a casa». Duran és mestre artesà i s'ha dedicat a fer talles, gegants i capgrossos. La pintura és una afició.

Un jurat format per membres del Cercle Artístic va premiar les tres propostes més destacades. El primer premi va ser per a Paula Font, de la Garrotxa, que fa «figuratiu abstracte», segons va explicar ella mateixa. Va comentar que els caps de setmana recorre fires com la de Manresa arreu de Catalunya. El segon premi va ser per a Mercè Argerich, que fa treballs de cistelleria, i el tercer, per a Miquel Paez, que, per primer cop, va presentar les seves obres de collage. Les festes del Passeig es van completar amb diversos actes festius.