L'Escola Agrària ensenya a combatre plagues amb fauna

L'Escola Agrària de Manresa ofereix el curs «Com atreure fauna útil per al control de plagues a la nostra finca». del 25 de setembre al 23 d'octubre.

És un curs de 20 hores per conèixer els principals enemics de les plagues en els conreus, aprendre quins són els factors que cal tenir en compte a l'hora de dissenyar la finca per propiciar la diversitat a l'agrosistema i es parlarà de les infraestructures ecològiques per a cultius d'horta, fructicultura i cultius extensius. Es combinaran classes teòriques amb visites al camp, guiades per tècnics experts. Els destinataris d'aquesta formació són treballadors en actiu, preferentment del sector agrari. Hi haurà un taller d'elaboració de caixes niu i es parlarà de basses i hotels d'insectes.