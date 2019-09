Manresa acull un taller de cuina per a persones amb principi de demència

Que cuinar pugui continuar sent una activitat quotidiana per a aquelles persones que tenen un principi de demència, i que es puguin valdre per elles mateixes a la cuina el màxim temps possible és un dels objectius del receptari Cuinant la memòria. Receptes perquè no se'ns en vagi l'olla. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació Catalunya La Pedrera amb la col·laboració de la Fundació ACE i la Fundació Alícia.

Per donar continuïtat a aquest projecte demà se celebrarà a l'Espai Social de Manresa, al carrer Caritat, 14, un taller per utilitzar el receptari correctament. Començarà a les 10 del matí. Està pensat per a aquelles persones que participen al programa de reforç de la memòria i la salut al mateix espai.

Primer aprendran a planificar els seus àpats diaris amb aliments bons i equilibrats. Després, un cuiner de la Fundació Alícia elaborarà un plat complet i unes postres, i posteriorment els participants hauran de cuinar plats en petits grups amb l'ajuda de professionals d'Alícia.

La guia conté 24 receptes que s'elaboren en tres passos senzills. Es tracta de primers i segons plats complets, i postres, amb imatges. De cadascun d'ells es fa una descripció dels estris que faran falta i dels ingredients.