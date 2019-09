Les places públiques a geriàtrics de Manresa seran minoria si obren els que hi ha projectats

Els tres geriàtrics que construiran a Manresa desequilibrarà l'oferta de places públiques i privades que hi ha actualment a la ciutat. La Generalitat i dos promotors han mogut fitxa davant el dèficit de llits a residències per a gent gran i han anunciat que projecten edificar-ne. Actualment, el 55% de les places tenen algun tipus de finançament públic, però un cop obrin els geriàtrics que volen construir, l'oferta pública estarà en minoria i podria passar a ser del 34%.

En el recompte, no s'han tingut en compte els pisos tutelats per a gent gran que MontBlanc vol construir a l'Anònima perquè l'administració no atorga ajuts per a aquest tipus de serveis. Segons la Generalitat, a Manresa hi ha un total de 437 places residencials i 241 són finançades amb els ajuts de Llei de Dependència i a través de les Prestacions Econòmiques Vinculades, destinades a persones grans que encara no han pogut entrar en una residència pública o concertada. De fet, aquestes prestacions financen places ubicades en residències privades.

Aquesta realitat canviarà en els propers anys si obren les tres residències que han anunciat que construiran. Els tres geriàtrics, que de moment només són una realitat sobre els plànols, albergaran entre 405 i 445 places. No hi ha una xifra exacta perquè els promotors de la futura residència que hi haurà al costat de la Culla han dit que les instal·lacions n'acolliran entre 120 i 160.

Del total de places que hi haurà un cop executats tots els projectes, a hores d'ara només es preveu que 60 estiguin finançades per la Generalitat. Són dues terceres parts dels llits que hi haurà a l'equipament que l'administració catalana pretén edificar conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa, ens que en tindrà la titularitat.



La solució al dèficit

L'escenari que s'obre de cara als propers anys, doncs, està propiciat sobretot per la iniciativa privada i deixarà en minoria l'oferta pública. Amb les 60 places del futur geriàtric municipal, la Generalitat considera que podrà solucionar la falta de llits a residències de gent gran que hi ha actualment a Manresa. Tot i això, hi podria haver més persones grans que gaudissin d'ajuts de l'administració per estar en residències. I és que podrien haver-hi avis en geriàtrics privats que rebessin una prestació. En aquest sentit, la Generalitat diu que actualment a la capital del Bages hi ha 123 places en residències privades que es podrien acollir a aquests ajuts públics.

Les residències privades que acullen avis que poden sol·licitar aquesta prestació han de reunir un seguit de condicions per garantir la qualitat del servei.

Fins fa un any, el departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat no reconeixia la falta de places de residències a Manresa perquè considerava que en la resta de pobles de la comarca ja hi havia suficients equipaments que acullen persones amb algun grau de dependència.

L'Ajuntament de Manresa, però, va pressionar perquè la Generalitat separés la capital del Bages de la resta de la comarca i així s'adonés de la mancança de places.

El projecte del geriàtric públic arriba, precisament, després que la Generalitat hagi reconegut aquest problema a Manresa.