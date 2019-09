El carrer del Forn queda nou després de 8 anys de queixes perquè el ferm cedia

Al carrer del Forn de Manresa, al barri de la Pujada Roja, pràcticament tots els habitatges són de planta baixa o, com a màxim, amb un pis més. Es concentren en un cantó del vial. A l'altre hi ha un marge que dona a un descampat que va a parar a horts i camps. Fins fa quatre dies mig carrer era intransitable. No només per a cotxes -és un carrer que no té sortida i hi accedeixen només els veïns- sinó també per als vianants a causa de l'esfondrament del ferm i del mur que dona al marge i als horts. Ara tot ha canviat. El carrer és nou. Feia 8 anys que els veïns reclamaven una solució.

Ahir l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, acompanyat del primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència, Marc Aloy, l'actual regidor d'Urbanisme, David Aaron López, i el que era regidor de Barris, Joan Calmet, van visitar l'obra. Va ser una inauguració informal. No hi va haver tall de cintes ni res semblant. Es volia deixar constància del canvi. També hi era la sotsdirectora tècnica d'Aigües de Manresa, Mireia Fèlix.



Plataforma única

El carrer s'ha convertit en un vial de plataforma única d'un extrem a un altre, amb el mur que dona als horts assegurat i amb clavegueram nou. Les obres han costat 150.000 euros. 90.000 els ha aportat l'Ajuntament de Manresa i la resta, Aigües de Manresa. Els treballs es van iniciar a principi del mes de juny passat i han finalitzant recentment.

L'alcalde de Manresa va explicar que es tracta d'un projecte que els veïns i l'associació veïnal del Guix, Cots i Pujada Roja feia anys que reivvindicava, «i al final s'ha pogut fer». Junyent va assegurar que la inversió demostra que hi ha un equilibri entre el que es fa als barris perifèrics i al centre de la ciutat tot i que «sempre es digui allò que només es fan coses al centre i es deixen els barris. Hi ha equilibri. L'única dificultat afegida és que els pressupostos són limitats. En aquest cas això s'ha pogut fer i s'ha pogut acabar».

Segons el regidor d'Urbanisme, David Aaron López, es tracta d'un projecte amb una part visible i una altra que no ho és tant però igual d'important. La visible «és la «part més amable: la intervenció integral i la pavimentació i urbanització del carrer d'un extrem a l'altre».

La que no es veu és que s'ha assegurat el mur que s'esfondrava i que també va afectar el ferm. «S'ha estabilitzar perquè no doni més problemes. No només s'ha reparat sinó que s'ha obrat perquè duri en el temps. És un tema de seguretat que ens prenem molt seriosament». Per a López, en aquest cas les obres han anat més enllà «del que pot ser una intervenció o una reparació puntual», i, segons la seva opinió, és el model a seguir per l'Ajuntament.

Aloy, que era regidor d'Urbanisme quan es van projectar les obres, va destacar el resultat final dels treballs i que el carrer s'hagi convertit en una plataforma única. Abans hi havia una vorera estreta davant les cases que s'havia convertit «més en un obstacle que no pas en una ajuda perquè la gent pogués caminar».



S'han acabat les inauguracions

El carrer del Forn és un vial que no té sortida. S'hi entra a partir del carrer Pujada Roja i va a parar al pati de l'escola l'Espill. Les cases donen a camps i, més enllà, hi ha el polígon dels Dolors. La inauguració, gens formal, es va fer ahir perquè quan es convoquin oficialment les eleccions ja no es podran fer actes d'aquest tipus.