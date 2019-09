La junta de govern se centra en amos de gossos potencialment perillosos

Arxiu particular

Les sancions per la tinença de gossos de raça potencialment perillosa sense llicència han augmentat.

La junta de govern local de l'Ajuntament de Manresa tractarà avui 18 punts relacionats amb la tinença de gossos potencialment perillosos, la majoria d'aprovació de sancions.

Aquests tràmits suposaran el gruix de l'ordre del dia de la sessió, que té caràcter públic i se celebrarà avui a 2/4 d'1 del matí a l'alcaldia de la casa consistorial.

Les sancions per la tinença de gossos de raça potencialment perillosa sense llicència han augmentat considerablement en dos anys a Manresa. La xifra del 2018 (16 multes) va quadruplicar la del 2016 (4). Els expedients sancionadors es van duplicar entre el 2017 i el 2018: l'Ajuntament en va tramitar 9 el 2017, mentre que la xifra es va situar en 16 l'any passat.

Tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència està considerat com una infracció molt greu, que pot ser multada amb imports que van dels 2.404 als 15.025,30 euros. En el cas d'ensinistrament d'atac no autoritzades o per participar en la realització de baralles de gossos la multa pot ser de 30.050,61 euros.