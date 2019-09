L'Ajuntament de Manresa inverteix 150.000 euros en millores a escoles

L'Ajuntament de Manresa ha invertit aquest curs més de 150.000 euros a reformes a centres escolars. Comptabilitzant les darreres inscripcions als centres educatius de la ciutat, Manresa té aquest curs que acaba de començar un total de 11.141 alumnes matriculats: 7.512 a infantil i primària, i 3.629 a secundària, xifra que suposa un augment de l'1,8% respecte a l'any passat.

El curs escolar 2019-2020 a Manresa ja és a ple rendiment i amb millores destacades en les instal·lacions gràcies a l'increment de la inversió en les instal·lacions de les escoles de la ciutat. En total, durant l 'estiu, s'han realitzat obres per un valor de 155.000 euros.

Els treballs més destacats s'han destinat a millorar l'enllumenat d'aules a l'escola La Flama; una intervenció a les teulades a les escoles La Font, Sant Ignasi i Serra Hunter; la substitució de la tanca perimetral de l'escola Muntanya del Drac; la substitució vidres i adequació de l'alarma d'intrusió escola Puigberenguer; la millora del terra de la llar infants La Lluna; el tractament de les encavallades i intervenció global al sostre de l'aula de gravat de l'Escola d'Art; i la instal·lació de parquet a l'aula de nadons del Conservatori de Música.

Les millores a les instal·lacions dels centres educatius, les línies d'actuació de la regidoria per al proper curs i les darreres xifres de matriculació han estat presentades pel regidor d'Ensenyament i Universitats de l'Ajuntament de Manresa, Antoni Massegú.

El regidor ha fet "una valoració positiva d'un inici de curs que ha començat amb absoluta normalitat" per a més d'onze mil alumnes a les escoles de la ciutat, dels quals 691 alumnes s'han incorporat a P3 i 925 són alumnes de 1r d'ESO. Massegú també ha subratllat que, de moment, només hi ha dues places lliures a les llars d'infants municipals "fet que mostra la qualitat amb què s'està fent aquest servei i la qualitat dels i de les professionals que treballen en aquests centres"

En la seva intervenció, el regidor ha destacat les actuacions realitzades durant l'estiu a les instal·lacions dels centres escolars i ha anunciat que s'està treballant en un conveni amb el departament d'Educació per tenir un pla programat d'intervencions i millores per als propers anys amb l'objectiu de posar al dia les escoles de Manresa".

Pel que fa a les accions i projectes educatius, el titular de la regidoria d'Ensenyament ha anat detallant tot el treball previst per al proper curs "el qual té un objectiu primordial que és el tendir a l'equitat, perquè tot l'alumnat tingui les mateixes oportunitats educatives". En aquest sentit, Massegú ha manifestat que aquest curs es manté la dotació pressupostària de 110.000 euros adreçada a les famílies per ajudes per a material escolar.

Finalment, el regidor ha posat en valor les línies de treball en marxa contra la segregació escolar i ha explicat que es pretén crear "un observatori de l'educació a Manresa que permeti fer el seguiment de la situació d'un tema complex com és la segregació escolar".



Xifres de matriculació



Un total de 11.141 alumnes, 7.512 a infantil i primària, i 3.629 a secundària, han iniciat aquest curs escolar. L'any passat van ser 10.944 (7.350 a infantil i primària, i 3.594 a secundària). Per tant, aquest curs ha crescut la xifra d'alumnes un 1,8%.

A l'Escola d'Art, el nombre d'alumnes matriculats a Cicles Formatius i curs pont per a aquest curs 2019-20 és de 129. També hi ha, fins ara, un total de 54 alumnes matriculats a tallers d'arts plàstiques i disseny, si bé la matricula actualment encara és oberta.

Pel que fa al Conservatori, actualment el nombre d'alumnes matriculats a l'Escola de Música és de 459, i s'hi han d'afegir 125 alumnes més que participen en projectes externs en escoles de primària.

A l'Escola de Música la matricula és oberta i durant aquest mes de setembre s'estan realitzant matricules, per tant el nombre d'alumnat s'incrementarà ens els propers dies

Finalment, la xifra d'alumnes matriculats a Grau Professional del Conservatori és de 178.



Llars d'infants públiques



A data 20 de setembre, el nombre d'alumnes matriculats a les llars d'infants municipals és de 278 infants.

En el conjunt de llars d'infants públiques, un cop feta la segona preinscripció del mes de setembre, hi ha un total d'11 places vacants (2 a les llars municipals i 9 a les de la Generalitat), si bé es preveu omplir aquestes places amb les demandes que arriben al llarg del curs, per tant la llista d'espera continua oberta per a noves inscripcions de famílies interessades per si durant el curs queden encara algunes vacants.



Aula multisensorial



Des del curs passat està en ple funcionament l'aula multisensorial ubicada a la Llar d'Infants Bressolvent. És un recurs que no només s'utilitza amb alumnes de les llars d'infants, sinó que també en fa ús serveis especialitzats com Jeroni de Moragas i CDIAP



Accions i projectes educatius per al curs 2019-2020



Des de la regidoria d'Ensenyament es manté la línia de treball de compromís amb l'educació, amb el desenvolupament de diferents accions i projectes:

Adreçats a l'alumnat de primària:



Consell d'Infants. Projecte adreçat a alumnat de 5è i 6è de primària amb l'objectiu de fomentar la participació infantil com a ciutadans de ple dret. La temàtica de treball d'aquest curs és el valor del respecte. Hi participen les escoles Valldaura, L'Espill, Puigberenguer, La Salle, Sant Ignasi, Renaixença, La Sèquia i Jeroni de Moragas.

Pregó infantil de la Llum. Un any més les escoles continuen participant de la festa d'hivern de la ciutat sent els pregoners infantils dels actes. Aquest curs les escoles participants són: La Salle, Bages i Muntanya del Drac.

Manifest i activitat dins dels actes dels Drets dels Infants. Del 18 al 23 de novembre tindran lloc els actes relacionats amb la setmana dels drets dels infants. L'eix de treball d'aquest any és el respecte entès com el respecte cap a un mateix, els altres i l'entorn. En els actes adreçats a les escoles hi participaran a l'entorn de 525 alumnes de 4t de primària. El manifest, realitzat per alumnat d'EI3, compta amb la participació de les escoles: FEDAC i Puigberenguer.

Visites a l'Ajuntament.



Adreçats a alumnat de secundària:

Projecte Manresa-Mathausen. Es manté la col·laboració amb el projecte facilitant la realització d'activitats. Per aquest curs hi ha prevista la realització de l'activitat "Camps: Camins de Pau", que finalitzarà amb una instal·lació artística al Museu Comarcal a finals de gener.

Coordinació Servei Comunitari. L'Ajuntament col·labora amb els Serveis Educatius del Departament, per impulsar el desplegament del Servei Comunitari a la ciutat, vetllant perquè les entitats del territori en siguin coneixedores i facilitar la seva implementació.

Fira de l'Estudiant. Aquest curs es realitzarà la 28a edició, amb uns 3.000-3.300 alumnes assistents anuals.



Amb l'objectiu d'oferir eines i recursos per acompanyar a les famílies en la seva tasca educadora:



Cicle de xerrades per a mares i pares. Aquest curs es programaran 4 xerrades en col·laboració amb diferents regidories.

La maleta de les famílies: Accions d'orientació adreçades a mares i pares d'alumnat de 4t ESO (xerrades, tallers i tutories) en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.



Dins les línies d'actuació de la regidoria en relació a projectes educatius, destaca el desplegament de:



Pla Educatiu d'Entorn, en coordinació amb el Departament d'Educació de la Generalitat. Proposta educativa que té per finalitat donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives de tota la comunitat, amb especial atenció als sectors socials més desfavorits. Accions del PEE: Tallers de suport, família i llars, Lècxit, CESSEM, Acollida escolar i social, mediació lingüística, acollida lingüística.

Educació 360, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Model educatiu que promou i integra les oportunitats educatives extraescolars i comunitàries, garantint l'equitat en el seu accés i contribuint a l'èxit educatiu. Accions del projecte Educació 360: patis oberts, projectes de música comunitària i activitats amb la FAVM (biblionius i projectes a les biblioteques veïnals).

I des del curs passat, l'Ajuntament col·labora amb l'escola Sant Ignasi i l'institut Guillem Catà donant suport en el desplegament del programa Magnet. Aquests dos centres educatius seran protagonistes, entre d'altres de l'acte d'inici de curs escolar que tindrà lloc el proper 9 d'octubre a les 18.30h.

Oficina Municipal d'Escolarització

Des del 3 de setembre, s'han atès 221 famílies. Resultat d'aquestes atencions, han passat per les dues Comissions de Garanties d'Admissió que han tingut lloc aquest mes de setembre, un total de 194 alumnes, que han suposat 141 noves escolaritzacions a la ciutat.

Aquest curs, l'OME, degut a l'increment de la demanda ha passat a obrir de 2 a 3 dies setmanals, dimarts, dimecres i dijous d'11 a 14h. Es manté la periodicitat quinzenal per a les reunions de la comissió de Garanties d'Admissió.



Segregació escolar

El curs 2017-18 es va constituir la CESSEM (Comissió d'estudi de la situació de segregació escolar a Manresa), que neix arran del compromís recollit al Pla de Govern de per a la legislatura 2015-19 d'elaborar un acord contra la segregació escolar.

La CESSEM treballa a l'empara del Pla Educatiu d'Entorn.

Durant aquests dos cursos s'ha treballat en elaborar un diagnòstic de la situació de segregació escolar a Manresa, aportar elements de reflexió a la comunitat educativa i propostes de línies de treball, entre les quals, valoració de l'actual zonificació i adscripció, criteris d'optimització de la reserva de plaça per a alumnat amb necessitats educatives especials i assignació de centre en la matricula viva.

Fruit del seu treball, aquest any les direccions de tots els centres educatius de Manresa van signar i acordar el document: "Bases i acords per a un possible pacte educatiu de Manresa: Educació diversa, educació inclusiva" s'han adoptat una sèrie de mesures de les quals ara toca avaluar els seus efectes.

Durant aquest curs es preveu:



Dur a terme la valoració de l'actual zonificació i adscripció de primària a secundària.

Valorar els canvis introduïts en els processos d'admissió i preinscripció

Tancar el cicle de la CESSEM elaborant un document amb reflexions i propostes, així com col·laborar en la redacció del "Pacte educatiu de Manresa: Educació diversa, educació inclusiva"

Proposta de creació d'un observatori de l'educació a Manresa que permeti fer el seguiment de la situació de segregació.

Ajuts material escolar

Aquest curs 2019-20 s'atorgaran un total de 2.958 ajuts en concepte de suport a l'escolarització obligatòria per a l'adquisició de llibres i material escolar, el que suposa una dotació pressupostària de 110.000€.

Com a novetat de la regidoria, aquest curs s'han obert dues línies de subvenció de pública concurrència:



Projectes i activitats de suport a l'educació especial a l'ensenyament obligatori.