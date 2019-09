L'Ajuntament ha invertit aquest estiu 155.000 euros en intervencions de millora d'instal·lacions educatives

L'Ajuntament ha invertit aquest curs més de 150.000 euros en reformes a centres escolars. El curs escolar 2019-2020 a Manresa ja està a ple rendiment i amb millores destacades en les instal·lacions gràcies a l'increment de la inversió en les instal·lacions de les escoles de la ciutat. En total, durant l'estiu, s'han fet obres per un valor de 155.000 euros.

Els treballs més destacats s'han destinat a millorar l'enllumenat d'aules a l'escola La Flama; una intervenció a les teulades a les escoles La Font, Sant Ignasi i Serra i Hunter; la substitució de la tanca perimetral de l'escola Muntanya del Drac; la substitució vidres i adequació de l'alarma d'intrusió escola Puigberenguer; la millora del terra de la llar infants La Lluna; el tractament de les encavallades i intervenció global al sostre de l'aula de gravat de l'Escola d'Art; i la instal·lació de parquet a l'aula de nadons del conservatori de música.

Les millores a les instal·lacions dels centres educatius, les línies d'actuació de la regidoria per al proper curs i les darreres xifres de matriculació van ser presentades ahir pel regidor d'Ensenyament i Universitats de l'Ajuntament de Manresa, Antoni Massegú.

El regidor ha volgut destacar l'«absoluta normalitat» amb què s'havia pogut posar en marxa un curs en què les escoles de la ciutat eduquen més d'onze mil alumnes, dels quals 691 alumnes s'han incorporat a P3 i 925 són alumnes de 1r d'ESO.



11 places lliures de guarderia

Massegú també va subratllar que, de moment, només hi ha dues places lliures a les llars d'infants municipals, «fet que mostra la qualitat amb què s'està fent aquest servei i la qualitat dels i de les professionals que treballen en aquests centres».

Hi ha 9 places lliures més a les llars d'infants de la Generalitat, si bé es preveu omplir aquestes places amb les demandes que arriben al llarg del curs. Per tant, la llista d'espera continua oberta per a noves inscripcions de famílies interessades per si durant el curs queden encara algunes vacants.

El regidor d'Ensenyament va anunciar que es treballa en un conveni amb el departament d'Educació de la Generalitat per tenir un pla programat d'intervencions i millores per als propers anys amb l'objectiu de posar al dia les escoles de Manresa.