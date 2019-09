Manresa disposarà d'un observatori per lluitar contra la segregació escolar

El regidor d'Ensenyament i Universitats, Antoni Massegú, va anunciar ahir la posada en marxa el curs 2020-2021 d'un observatori contra la segregació escolar i per a l'equitat educativa a Manresa. Ho va fer en la roda de premsa convocada per aportar dades de l'inici de curs, d'obres de millora en centres educatius i d'eixos de treball d'aquest curs.

Massegú va explicar que la feina en favor de l'equitat i per afavorir la igualtat d'oportunitats és un dels eixos fonamentals del seu departament. Fa dos cursos es va crear la Comissió d'estudi de la situació de segregació escolar a Manresa, que neix arran del compromís recollit al Pla de Govern 2015-2019 d'elaborar un acord contra la segregació escolar.

Durant aquests dos cursos s'ha elaborat un diagnòstic de la situació de segregació escolar a Manresa i s'ha treballat en la valoració de l'actual zonificació i adscripció d'alumnes, en l'optimització de la reserva de places per a alumnat amb necessitats educatives especials i l'assignació de centres en la matrícula viva.

Fruit del treball de la comissió d'estudi, enguany les direccions de tots els centres educatius de Manresa van acordar i signar el document «Bases i acords per a un possible pacte educatiu de Manresa: Educació diversa, educació inclusiva» i s'han adoptat un seguit de mesures de les quals ara toca avaluar els seus efectes.

Segons va explicar el regidor d'Ensenyament i Universitats, durant aquest curs es preveu portar a terme la valoració de l'actual zonificació i l'adscripció de primària a secundària i els canvis en els processos d'admissió i preinscripció. Es tancarà el cicle de la comissió amb l'elaboració d'un document amb reflexions i propostes i es col·laborarà en la redacció del «Pacte educatiu de Manresa: Educació diversa, educació inclusiva».

El pas següent, segons va explicar Massegú, serà la creació d'un observatori de l'educació a Manresa que permeti fer el seguiment de la situació de segregació.

L'observatori ha de fer possible que es puguin avaluar els resultats de les mesures preses com ara abaixar la ràtio d'escolars a P3 per repartir-los més i l'augment de la reserva de places per a alumnes amb necessitats educatives especials. També hi ha una comissió de garanties.