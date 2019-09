Neix una associació per donar suport a persones amb problemes cardíacs

Donar suport i acompanyament a les persones que pateixen una patologia cardiovascular per, així, contribuir a millorar la seva qualitat de vida. Aquest és l'objectiu central de l'Associació de la Catalunya Central per a la Prevenció i Ajuda a la Salut del Cor (CATCECOR), una nova entitat impulsada per la Fundació Althaia que es presentarà aquest dijous en el marc de la commemoració del Dia Mundial del Cor, que se celebrarà el diumenge dia 29.

L'acte se celebrarà a les 4 de la tarda a la Sala d'actes de l'Hospital Sant Joan de Déu. Comptarà amb la participació de representants de la nova associació, de professionals i membres de l'equip directiu de la Fundació Althaia, de l'Ajuntament de Manresa, de la Societat Catalana de Cardiologia i de l'entitat CardioAlianza.

L'entitat és liderada per pacients d'Althaia, i la seva missió serà potenciar el voluntariat de persones que pateixen alguna cardiopatia perquè amb la seva experiència en puguin ajudar altres que estan vivint un procés similar. L'associació posarà especial èmfasi en la prevenció dels factors de risc com poden ser el sedentarisme, la hipertensió arterial, el colesterol, el tabac, la diabetis i l'estrès, així com fomentar els hàbits saludables, fonamentals per evitar possibles recaigudes en persones que han patit un episodi cardiovascular.

Professionals vinculats al servei de Cardiologia i Rehabilitació Cardíaca d'Althaia, han impulsat l'entitat amb el convenciment que el suport mutu és molt beneficiós per als pacients i les seves famílies i també per conscienciar de la importància de mantenir l'adherència al tractament tant farmacològic com no farmacològic de manera continuada.

Per tal d'impulsar la promoció de la salut i l'apoderament dels pacients, Althaia porta a terme diverses accions amb associacions d'afectats i familiars, entre les quals la nova Associació de la Catalunya Central per a la Prevenció i Ajuda a la Salut del Cor, com és la cessió d'espais al Centre Hospitalari i el suport i coordinació amb temes com el treball en xarxa i la comunicació. Segons Althaia, des de la institució hi ha la voluntat de donar suport i fomentar aquelles iniciatives que posen en valor l'experiència del pacient i l'expertesa d'aquest al servei d'altres persones afectades per la mateixa problemàtica, ja que poden contribuir de forma important a millorar el benestar dels pacients i les seves famílies.



Primera causa de mort

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort tant a nivell mundial com al nostre país. Tot i que la malaltia cardiovascular és una patologia crònica, evitar que es torni a repetir depèn, en gran part, de la conscienciació d'un mateix i l'autocura. En aquest sentit, seguir uns hàbits saludables i controlar els factors de risc és fonamental.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), les morts per malaltia cardiovascular es podrien reduir un 80% controlant els factors de risc cardiovasculars i seguint un estil de vida saludable.

Les malalties del sistema circulatori que tenen més incidència són les isquèmiques del cor, entre les quals l'infart de miocardi i l'angina de pit. També hi ha altres patologies cardíaques, com els trastorns del ritme, la insuficiència cardíaca, les valvulopaties i les cardiopaties congènites.