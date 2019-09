Tres setmanes tallada la carretera de can Poc Oli de les 10 de la nit a les 6 del matí

La carretera de Can Poc Oli, que passa per davant de l'estació de Renfe de Manresa i connecta amb la C-55 a l'alçada de l'antiga discoteca Pont Aeri, restarà tallada en horari nocturn durant tres setmanes per treballs d'Adif.

L'empresa administradora d'infraestructures ferroviàries ha comunicat que a partir de la nit del dimecres 25 de setembre i fins a mitjans del mes d'octubre farà treballs de reparació superficial del pas superior ferroviari de la carretera C-1411b. Els talls de carretera es faran de les 10 de la nit a les 6 del matí.

Els Serveis Tècnics d'Infraestructures i Via d'Adif han comunicat que es col·locaran cartells informatius en l'accés a la carretera BV-1411b des de la C-55 i a l'alçada del pont de la Reforma i l'estació de rodalies de Renfe.

És previst que aquest treballs durin 3 setmanes, cada dia en aquest horari nocturn