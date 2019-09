Arquitectes demanen prudència fins que es coneguin els detalls del projecte

Els arquitectes consultats per aquest diari demanen prudència a l'hora de valorar el projecte fins que no se'n coneguin més detalls, però coincideixen que la façana sud de Manresa és un bon emplaçament per construir-hi un hotel, sempre que aquest s'integri bé en l'entorn patrimonial i històric que formen la Cova, la Seu i el Pont Vell. Entre d'altres, l'edifici hauria de respectar les baumes que hi ha des de la Reforma fins a Sant Pau, apunta Lluís Piqué, que va ser el delegat del Bages-Berguedà del Col·legi d'Arquitectes. Una opció per no modificar el perfil de la Cova, diu, seria fer edificis separats però amb nexes entre ells, de poca alçada.

L'arquitecte de la Seu, Jaume Soldevila, recorda que hi ha una normativa que s'ha de respectar. «Si no envaeixen la Cova, és una bona ubicació. A més, qui ho porta segur que són especialistes que estimen Manresa i no deixaran fer-hi un nyap». Per la seva banda, Pere Santamaria valora que, «si volem ser referent a la comarca, hem de tenir places hoteleres a disposició de qui vulgui visitar la ciutat», i sentencia que, «si algú vol fer un hotel a Manresa, li hem de donar les gràcies!». Per a Santamaria, la ciutat ha donat l'esquena al riu durant anys, però «això ara està canviant», diu.

El també arquitecte Jaume Espinal, expresident d'Ampans i exdirector de Càritas, no està «gens preocupat» pel fet que a l'entrada de Manresa hi hagi aquest servei hoteler, però destaca que s'haurà de fer amb «molt de tacte».