Augmenten un 77% els usuaris del bus urbà amb bitllet senzill amb la promoció de viatges a un euro

Un total de 5.803 usuaris van utilitzar el bus urbà amb bitllet senzill durant la setmana del 16 al 22 de setembre, en què va estar en marxa la campanya que rebaixava de 2 a 1 euro el cost d'aquest bitllet senzill. La mateixa setmana de l'any anterior, sense la campanya en vigor, el nombre havia estat de 3.273 usuaris, de manera que l'Ajuntament xifra l'increment en 2.530 persones, el 77%.

L'Ajuntament de Manresa valora «molt positivament» el resultat de la campanya, que tenia per objectiu incentivar l'ús del transport públic a nous usuaris, tal com ha informat aquedst migdia en roda de premsa el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López.

Dia per dia, les xifres d'usuaris de bitllet senzill durant la Setmana de la Mobilitat, aquest 2019, i la mateixa de setmana de setembre de l'any anterior, va ser la següent:

Dilluns: 844 (641 l'any passat)

Dimarts: 1.037 (571)

Dimecres: 1.026 (510)

Dijous: 1.112 (548)

Divendres: 1.039 (568)

Dissabte: 598 (345)

Diumenge: 147 (90)

La xifra total d'usuaris del bus durant la Setmana de la Mobilitat 2019 (comptant tots els títols) va ser de 47.676, mentre que el 2018 havia estat de 44.997, un augment global de 2.679 persones (6%).



Dispositiu especial per a la Shopping Night

D'altra banda, Bus Manresa i la regidoria de Mobilitat de l'Ajuntament posen en marxa aquest dissabte, 28 de setembre, una nova campanya, que consisteix a allargar fins a les 12 de la nit el funcionament del bus urbà, per facilitar el trajecte fins al centre de la ciutat, on tindrà lloc la Shopping Night organitzada per les entitats comercials. L'ampliació del bus té per objectiu que la gent dels barris utilitzi el transport públic per desplaçar-se fins a la zona del Shopping Night. Les línies no s'aturaran a Guimerà, el centre neuràlgic de les activitats comercials nocturnes, però sí a la Muralla i Sant Domènec (Línia 1).