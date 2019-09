Un centenar de persones es concentren a Manresa en contra dels empresonaments dels CDR

Al voltant d'unes cent persones s'han concentrat aquest dijous a les vuit de la tarda a la Plaça Sant Domènec, per manifestar-se en contra de l'empresonament dels CDR acusats de formar part d'un nou grup terrorista.

Els CDR de Manresa han fet una crida a les xarxes socials demanant als assistents que portessin estris per fer soroll, però finalment no hi ha hagut resposta en aquest sentit.

Durant l'acte han cantat l'himne de Catalunya i s'ha pogut escoltar algun crit de «llibertat presos polítics» i també s'ha cantat molt tímidament l'himne revolucionari «Bella Ciao».