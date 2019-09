El consistori recorda que l'àmbit va ser treballat a fons amb tots els grups

Responsables de l'Ajuntament, preguntats per aquest diari, recorden que l'àmbit de transformació de la Cova-la Creu del Tort va ser treballat a fons en el procés d'elaboració del POUM amb tots els grups municipals, pel seu interès públic, ja que «es tracta de la façana monumental de la ciutat, és al costat del parc del Cardener i actualment hi ha un seguit d'edificacions obsoletes».

El consistori va redactar un avanç de pla conjunt que es va aprovar el maig del 2018, que ja preveia fer dues modificacions del POUM: una en l'àmbit de la Creu del Tort, un conflicte històric amb els veïns per la connexió del camí de la Font dels Fans, que es vol recuperar; i una altra en l'àmbit de la Cova. En el primer cas, l'aprovació inicial de la modificació es va fer en el ple municipal de l'abril del 2019. En el cas de la Cova, s'hi està treballant. L'aprovació inicial podria fer-se abans d'acabar l'any si s'arriba a un acord amb la propietat. Ara s'estan negociant detalls com quant espai públic i quant de privat hi ha d'haver o com ha de ser la formalització de l'hotel en un espai tan sensible.

Fonts del consistori subratllen que es treballa en el planejament per fer possibles els objectius que fixava el POUM i que, un cop aprovat, serà la propietat qui tindrà la potestat de tirar endavant aquest projecte.