«Costa de creure que trigui tant a consensuar-se l'acord»

Enric Masana, secretari del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a les comarques centrals, ha confirmat, consultat per aquest diari, que fa dos anys que s'està treballant en el conveni entre l'Ajuntament i els propietaris dels terrenys on es construiria l'hotel, temps que valora com a «més que suficient» per arribar a un acord. Masana, coneixedor del projecte, ha apuntat que els retards en el procés «no són justificables» i els ha atribuït a una «qüestió de criteris» del consistori. «Costa de creure que trigui tant a consensuar-se el conveni», ha expressat. L'arquitecte manresà creu que un hotel «a tocar de la Cova ajudaria molts els jesuïtes per oferir un hostalatge lligat a la seva Casa d'Exercicis, que està superada per acollir gent». Segons Masana, seria un model de negoci «totalment exitós».