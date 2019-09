Un dels solars buits de Fàbrica Nova ja es fa servir com a aparcament

Un dels solars buits de la Fàbrica Nova té una nova missió: fer d'aparcament. Aquesta setmana ha entrat en funcionament l'espai com a pàrquing dissuasiu provisional i gratuït, que s'ha habilitat dins el recinte fabril mentre durin les obres de la Via de Sant Ignasi, des de les Piscines Municipals fins a la carretera del Pont de Vilomara.

És previst que els treballs durin un any i mig. Durant tot aquest temps no es podrà aparcar a la zona afectada per les obres. Per això s'ha habilitat l'aparcament. Els últims dies ja hi havia senyalització que advertia de la prohibició, i dimarts es van acabar de col·locar tanques per evitar temptacions. Tampoc no es podrà aparcar a la plaça del Remei, tot i que encara es veuen cotxes en un dels seus extrems. Per compensar aquesta pèrdua s'ha condicionat el solar més pròxim a la Fàbrica Nova pel cantó de la Via de Sant Ignasi. Està asfaltat, amb les places d'aparcament senyalitzades i envoltat d'una tanca. Només hi falta llum. Segons l'Ajuntament, hi arribarà aviat.

Té una capacitat per a 86 vehicles. Amb les obres s'han perdut 75 places per aparcar, sobretot a la Via de Sant Ignasi i a la plaça del Remei. Aquest últim un espai no era pròpiament d'aparcament però que s'utilitzava com a tal. A partir d'ara ja no hi haurà més cotxes. La plaça serà un espai enjardinat per a vianants. El mateix que tot el sector que hi ha davant dels habitatges de Fàbrica Nova, a l'avinguda Bertrand i Serra.