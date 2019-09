Els edificis de sota la Cova s'enderrocarien i es faria un gran parc si tira endavant l'hotel

El portaveu del govern de Manresa i exregidor d'Urbanisme, Marc Aloy, ha confirmat a Regió7 la voluntat dels propietaris dels terrenys situats davant la Cova de construir-hi un hotel, projecte que ja va ser avançat per aquest diari el 14 de setembre passat. Malgrat que l'Ajuntament i la propietat privada dels terrenys fa almenys dos anys que estan en negociacions, segons ha pogut constatar aquest diari, encara no s'ha arribat a cap acord que permeti executar la iniciativa.

Si l'edificació d'un equipament turístic en aquest emplaçament prospera i s'acaba fent realitat, anirà acompanyada d'un gran espai de parc urbà i una zona destinada als autobusos que porten visitants al centre d'espiritualitat, i comportarà enderrocar els edificis que hi ha entre la Cova i la carretera de Manresa a Abrera –continuïtat del passeig del Riu–, segons ha pogut saber Regió7. De fet, els usos turístics i hotelers a l'entorn de la Cova ja eren previstos al POUM aprovat el 2017.

Fonts molt properes a la tramitació urbanística que s'està duent a terme per fer possible la transformació de l'àmbit de la Cova han detallat a aquest diari que la negociació es troba ara pendent del conveni urbanístic que fixi els criteris exactes segons els quals s'ha de desenvolupar el projecte. Hi ha esquemes de com quedaria l'equipament i com s'integraria a l'entorn. I tot i que no hi ha res firmat, les mateixes fonts asseguren que la iniciativa té moltes possibilitats de tirar endavant. Malgrat l'intent d'aquest diari de contactar amb la propietat, aquesta ha declinat fer cap tipus de declaració.



Gran millora per a les Escodines

Si així acaba sent, es guanyarà més espai públic que privat, destaquen les mateixes fonts, ja que una part important dels terrenys en qüestió ara edificats passarien a ser parc públic. A més, s'habilitaria un espai per als autobusos i es facilitaria l'accés de la Cova. També insisteixen que aquest projecte aportaria valor afegit al sector i seria una gran millora per a la ciutat, per als jesuïtes i per al barri de les Escodines, «que ara està molt oblidat», lamenten. Segons apunten les fonts coneixedores d'aquest projecte, la comunitat jesuïta «està molt d'acord en tot el que sigui endreçar la part de sota la Cova». Un dels problemes amb què es troba el centre d'espiritualitat és que sovint no té prou capacitat per allotjar pelegrins i visitants a les seves instal·lacions.

A banda de mesos de negociacions entre la propietat i representants del consistori per a la construcció d'un hotel a la façana sud de Manresa, tal com ja va avançar aquest diari, s'estan fent tramitacions urbanístiques que alenteixen el procés, segons les mateixes fonts, ja que són «gestions lentes» però, a més, hi ha hagut eleccions pel mig, que encara han retardat més l'acord.



Usos turístics al POUM

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que va entrar en vigor el 27 d'octubre del 2017 ja va definir com a usos possibles en aquest àmbit els que complementessin l'oferta vinculada a la Cova, entre els quals hi ha el turístic i hoteler. Per tant, des de fa gairebé dos anys, la zona té aquesta qualificació i possibles usos.

El document va delimitar un Pla de Millora Urbana amb la voluntat de fer possible la transformació d'aquest àmbit, amb diversos objectius: fer créixer l'espai públic per transformar-lo en un parc que faci de ròtula entre el parc del Cardener i la vall del Paradís; millorar la connectivitat entre la ciutat i el barri de Sant Pau, ja que en tot aquest àmbit l'espai per a vianants és pràcticament nul; substituir les actuals edificacions per unes de noves, ben situades i sobretot que permetessin obtenir aquest espai lliure i, per altra banda, respectant el patrimoni arquitectònic que hi ha a l'entorn –tant la Seu com el Pont Vell són Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i la Cova és un Bé Cultural d'Interès Local (BCIL); i millorar l'accessibilitat al santuari de la Cova, des de la cota de la car-retera, ja que el camí de la Cova no té les condicions adequades per al trànsit d'autobusos.

El maig del 2018, el ple de la corporació va aprovar l'Avanç de Planejament per a la Modificació puntual del POUM. La Cova-Creu del Tort, per ajustar l'àmbit de transformació de tota la façana sud, des de la Cova fins a la creu del Tort. Tots els grups excepte la CUP, que es va abstenir, van votar-hi a favor (vegeu pàgina 3).