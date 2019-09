L'estàtua de Sant Jordi ha tardat 38 anys a tornar a estar sencera

A dalt, l'estàtua tal com estava fins ara. A la dreta, com ha quedat després dels treballs de restauració

A dalt, l'estàtua tal com estava fins ara. A la dreta, com ha quedat després dels treballs de restauració j.m.p.

L'estàtua de Sant Jordi de Manresa ha recuperat la seva virilitat 38 anys després que li escapcessin el penis en una bretolada. És l'escultura que hi ha a la plaça del mateix nom, just davant la seu del Montepio de Conductors. Els últims dies hi han fet treballs de restauració a càrrec de l'Ajuntament que ja han finalitzat.

L'escultura de pedra és una obra de l'artista mallorquí Francesc Sitjar i es va instal·lar a la plaça el novembre del 1981. Dues setmanes després uns destralers li van fer desaparèixer el penis. Des de llavors que estava incompleta. Aquesta setmana s'han dut a terme les tasques de restauració. Durant uns dies hi ha hagut una tanca amb una malla verda al voltant de l'estàtua. Ahir es va retirar.

La figura de Sant Jordi és una rèplica d'una obra que Sitjar va presentar en un concurs organitzat per la Diputació de Barcelona l'any 1950 i que va obtenir el primer premi. Va ser escollida per representants municipals entre diferents peces d'un catàleg d'escultures propietat de la Diputació, que és qui va donar l'estàtua a la ciutat de Manresa.

Fa 2,30 metres d'alçada i pesa més d'una tona. Va arribar en vaixell des de Mallorca, i del port de Barcelona es va traslladar en camió fins a uns magatzems municipals. Al cap d'uns dies es va col·locar al seu actual emplaçament. Es va instal·lada el 24 de novembre del 1981. Va substituir la que hi havia anteriorment, també un Sant Jordi i que es coneixia popularment com l'astronauta.