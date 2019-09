L'oposició diu que el govern tira pilotes fora davant la demanda d'informació

Els tres partits a l'oposició a l'Ajuntament de Manresa han criticat que des de l'equip de govern no se'ls hagi fet arribar cap informació sobre la proposta de construcció d'un hotel als terrenys que queden per sota de la Cova. De fet, i segons les mateixes fonts, en la darrera comissió d'Urbanisme, que va tenir lloc dijous passat, l'equip de govern va tirar pilotes fora quan el PSC va demanar informació sobre aquesta iniciativa. Consultat per aquest diari, l'exregidor d'Urbanisme i actual portaveu del govern, Marc Aloy, ha defensat que no hi ha cap tràmit nou en curs, així com tampoc cap acord formal amb la propietat, i ha insistit que l'àmbit de la Cova ja es va debatre en profunditat durant la redacció del POUM.

Joaquim Garcia, president del grup municipal del PSC, opina que no pretendre el diàleg amb l'oposició «és un mal començament» i adverteix que cal el màxim consens i sensibilitat pel que fa a modificacions del planejament general. Garcia creu que l'emplaçament «no és el més idoni», perquè un hotel «demanda serveis importants i genera una gran aportació de construcció. Ho veiem complicat, perquè situar una instal·lació d'aquestes característiques a façana principal sempre té la seva complexitat». El regidor socialista, però, insisteix que no pot valorar el contingut del projecte perquè el desconeix.

Per la seva banda, Andrés Rojo, president del grup municipal de Ciutadans, assegura que «no estàvem al corrent que darrerament s'estigués parlant de tot això, malgrat que es tracta d'una idea que va néixer molt abans i tot de l'anterior mandat». Sobre la idoneïtat de la ubicació, diu que «no defensarem en cap cas un projecte que trenqui amb l'arquitectura de la zona. S'ha de controlar el disseny, els materials de construcció, les alçades... Però si el projecte compleix els requisits comptarà amb el suport de Ciutadans, perquè farem costat a tot allò que dinamitzi l'economia, sobretot si és al centre neuràlgic». Rojo subratlla que Manresa necessita més places hoteleres i manifesta que «el que sí que demanarem al govern és que faci un pàrquing dissuasiu d'autobusos dins l'equipament».

Roser Alegre, portaveu i regidora de Fem Manresa, expressa que «tot i que a Manresa hi falten places d'hotel, la prioritat ara com a ciutat no hauria de ser aquesta i sí donar vida a altres espais per pal·liar l'emergència d'habitatge». A més, diu, «la façana sud s'hauria d'alliberar i no pas afegir-hi construcció que anirà en detriment de la zona. Ja ens vam posicionar en aquest sentit quan es va debatre el POUM». I afegeix que «tampoc podem defensar un projecte que el que fa és potenciar un turisme totalment religiós».