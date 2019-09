Es reclamarà una indemnització pels danys ocasionats

? L'Ajuntament de Manresa reclamarà a l'empresa que imprimeix les notificacions una indemnització per danys un cop hagi fet la valoració de les pèrdues que li ha ocasionat aquest incident, ja que a causa de la impressió defectuosa han estat poques les multes de trànsit que s'han cobrat. És previst que aquesta xifra es concreti al llarg del proper mes. Segons ha informat l'Ajuntament, hi ha 454 sancions mal impreses. Si es calcula 100 euros per multa, les pèrdues podrien voltar els 45.000 euros. Cal tenir en compte, però, que els ciutadans tenen una bonificació del 50% si paguen abans de 20 dies i que sempre hi ha sancions que són retornades.