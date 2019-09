Universitaris es queixen que han d'anar drets al bus que va a Bellaterra

Universitaris que fan servir el transport públic per desplaçar-se des de Manresa a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Bellaterra, han fet pública la seva queixa per no poder seure malgrat haver pagat el bitllet, sobretot a les 8 del matí i, de tornada, a 2/4 de 3 de la tarda.

Requerit per aquest diari, el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha explicat que aquest problema és habitual a l'inici de curs fins que s'aconsegueix ajustar la demanda de servei dels estudiants i l'oferta de places de transport. Van assegurar que avui es posarà un bus amb més capacitat a les 8 del matí i que es valorarà «introduir una altra freqüència de tornada entre les 2 i les 3 de la tarda».

Ahir, a les 8 del matí van ser tretze les persones sense seient després que la situació s'anés repetint al llarg de la setmana. El departament de Territori va assegurar ahir que era coneixedor dels problemes al matí i al migdia i es va comprometre a fer-ne seguiment per corregir-los.