L'Ajuntament multarà Endesa si dimarts talla la llum a 485 famílies vulnerables

Amb els vots a favor de Junts per Manresa, Esquerra i el PSC i l'abstenció de Ciutadans i de Fem Manresa (els tres regidors es van absentar del ple per participar a la manifestació de protesta per la detenció de membres del CDR acusats de terrorisme), el ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar ahir una moció que obre la porta a multar Endesa i les elèctriques que tallin el subministrament a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat.

La moció afirma que Endesa i altres companyies elèctriques han comunicat per carta a l'Ajuntament de Manresa que «tallaran el subministrament a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat que tinguin deutes de consum si les administracions públiques no paguen el 50% del cost del deute abans de dimarts que ve, 1 d'octubre.

La regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, va comunicar que l'Ajuntament «no pagarà» i el que farà serà esperar que es compleixi el termini i si es produeixen talls de subministrament enviaran un informe que acrediti la situació de vulnerabilitat social dels afectats i, en el cas que no es restableixi el servei, «l'Ajuntament multarà Endesa».

El govern municipal va comunicar al principi de mes que a Manresa hi ha 485 famílies en situació de pobresa energètica a qui la companyia elèctrica Endesa amenaça de tallar el subministrament. La capital del Bages és un dels més de 400 municipis de Catalunya que aquest estiu ha rebut una carta d'Endesa en què alerta que a l'octubre tallarà la llum a aquestes famílies si l'Administració no paga el 50 % del deute d'aquests usuaris. En el cas de Manresa l'import seria de 449.000 euros.

La moció aprovada exigeix «la condonació del deute acumulat per les persones protegides per la llei des de l'any 2015». Insta totes les administracions a «utilitzar les vies sancionadores de manera contundent, en el cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars no permesos per la llei» i insta el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en defensa dels drets energètics, especialment, de la ciutadania més vulnerable.

El text de la moció afirma que «no podem acceptar l'amenaça de privar d'un dret bàsic les persones més vulnerables d'aquest país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l'aigua o el gas han d'assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat».

Destaca que les elèctriques el que estan fent és amenaçar d'incomplir la llei. I això tindrà conseqüències.