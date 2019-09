L'equip del físic manresà Ribas descobreix un exoplaneta gegant

Un equip d'investigadors de l'astrofísic manresà Ignasi Ribas ha detectat un exoplaneta gegant gasós que orbita al voltant d'un estel nan vermell anomenat GJ3512. El descobriment posa en dubte la teoria de com es formen aquests astres. El projecte l'ha liderat l'investigador Juan Carlos Morales, de l'equip de Ribas. És a 30 anys llum de la Terra. El resultat de l'estudi es publica a la revista Science.

Morales és investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya (IEEC), institució que dirigeix Ribas. I el senyal del planeta s'ha detectat mitjançant el projecte CARMENES, del qual Ribas és el responsable científic.

En aquest cas s'ha utilitzat la tècnica Doppler, que mesura el moviment d'anada i tornada dels estels quan són orbitats per un o més planetes. En aquest cas el GJ3512 va estar a punt de no entrar a la llista d'objectius a observar. Ribas explica que CARMENES «va ser construït per trobar planetes al voltant de les estrelles més petites, però també volíem que fossin el màxim de brillants possible. Aquesta estrella no estava inclosa a la llista d'observació perquè era massa feble». Llavors, però, «ens vam adonar que no teníem suficients estels petits a la mostra i, a l'últim minut, en van afegir uns quants». Entre aquests, el GJ3512. «Vam tenir la sort de fer-ho perquè altrament mai hauríem fet aquest descobriment», segons l'astrofísic manresà.

La recerca, d'àmbit internacional, va cridar l'atenció perquè l'exoplaneta «desafia la nostra comprensió de com es formen els planetes» gegants gasosos, segons l'IEEC. Si primer hi ha un nucli que actua com a llavor, com es creia fins ara, o bé si es forma per l'autoacumulació de gas i pols, com suggereix l'exoplaneta.

Ribas ha estat nomenat director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya durant quatre anys més. Es va fer càrrec de la institució l'estiu del 2017.