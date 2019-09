Prop d'un miler de persones es manifesten a Manresa contra el canvi climàtic

Al voltant d'unes mil persones han sortit als carrers de Manresa aquest divendres per manifestar-se contra el canvi climàtic. La concentració, que estava convocada a les 7 de la tarda a la Ben Plantada per part de la Plataforma del Bages en Defensa del Clima, ha estat protagonitzada pel predomini de la gent jove entre els assistents.

Molts d'aquests joves manifestants són alumnes d'instituts que han preparat pancartes per a l'ocasió. Alguns dels missatges que s'hi podien llegir són «No hi ha planeta B», «L'amazònia és important i el pla de Bages també» o el que encapçalava l'acte, que reproduïa el lema de la manifestació: «Canviem el sistema, no el clima».

A més, durant el recorregut que ha culminat a la plaça Major amb la lectura d'un manifest, s'han sentit alguns càntics originals com ara «Trump, Trump, Trump... Fot el camp!», «Aixeca't tu, no el nivell del mar» o «Visca, visca, visca, la lluita ecologista».