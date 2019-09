Seguiment majoritari de la vaga d'estudiants pel canvi climàtic als instituts de Manresa

El seguiment de la vaga estudiantil pel canvi climàtic als instituts de Manresa està sent majoritari, segons xifres aportades pels centres a Regió7. Avui, 27 de setembre, s'ha convocat una vaga d'estudiants i mobilitzacions arreu del món per protestar contra l'escalfament global provocat per l'acció humana i esdevenir un clam massiu a favor del planeta. A la capital del Bages, els estudiants es manifestaran a partir de les 11 del matí a Crist Rei. A la tarda també hi ha una altra manifestació convocada a Manresa, a la Ben Plantada, ja no només d'estudiants.

Aquest diari ha consultat els sis instituts que hi ha a Manresa sobre el seguiment de la vaga d'aquest divendres. En tots, la xifra està sent molt elevada. A l'institut Lacetània, segons la cap d'estudis Sílvia Vilamanyà, a ESO fan vaga pràcticament tots els alumnes de quart; a batxillerat més de la meitat; als estudis de grau mitjà la majoria d'alumnes també s'han adherit a la vaga; i als de grau superior, aproximadament un 40%. També hi ha dos professors que avui s'han sumat a la vaga.

Al Pius Font i Quer, el director del centre, Valentí Grau, ha explicat que a batxillerat el seguiment de la vaga ha estat quasi total, i d'un 70% en el cas de tercer i quart d'ESO. Els estudiants de primer i segon d'ESO no es podien adherir a la convocatòria, recorda Grau, i alguns de tercer i quart no van demanar-ho amb prou temps, segons el director. El professorat del Pius farà un acte de suport al motiu de la vaga al segon pati, a les 12.20 h.

Pel que fa al Lluís de Peguera, el seguiment també és majoritari. De tercer i quart d'ESO només 24 alumnes han anat a classe, d'un total de 128 estudiants. A batxillerat, 20 alumnes de primer i 40 de segon han assistit a classe, però la resta, 132, s'han adherit a la vaga pel planeta. Segons la directora del centre, Assumpta Pla, dimarts es va celebrar una assemblea extraordinària per debatre sobre el canvi climàtic.

Marc de Arcos, cap d'estudis de l'institut Guillem Catà, ha explicat a aquest diari que els tres grups de 3r d'ESO s'han adherit a la vaga, i dos dels tres grups de quart d'ESO també. Pel que fa als alumens de batxillerat, pràcticament tots fan vaga avui, i el mateix passa amb els estudiants de cicles. Entre el professorat, però, no hi ha hagut seguiment, ja que la convocatòria és estudiantil i no dels professors.

La situació és molt semblant a l'institut Cal Gravat. A tercer d'ESO el seguiment de la vaga és del 73%; a quart, del 77%; això fa una mitjana del 75,5% de seguiment dels alumnes d'ESO. La directora, Elisenda Altimiras, assegura que la convocatòria ha tingut molt èxit entre els estudiants de tercer perquè és la primera vaga a la que es poden sumar. A batxillerat, al primer curs, el seguiment ha estat del 62%. I a segon, molt menor, de només el 10%. Cap professor de Cal Gravat s'ha adherit a la vaga.

Aquest diari no ha pogut obtenir informació per part dels responsables de l'institut Manresa Sis, al barri del Xup.