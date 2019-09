El suport als CDR acusats de terrorisme escalfa el ple de Manresa

La temperatura del ple municipal va pujar notablement, ahir a la nit, quan es va debatre la moció, presentada com a sobrevinguda, de suport als CDR acusats de terrorisme.

A la indignació continguda del portaveu del govern, Marc Aloy, va seguir una intervenció desfermada de Jordi Trapé, de Fem Manresa, més per les formes que no pas pel contingut, molt similar a l'expressat pel republicà.

Tots dos van fer referència que a la presó hi ha «set presos polítics més», i que tot apuntava més a un muntatge policial amb finalitats polítiques que a una actuació ponderada en favor de la seguretat pública.

A les portes d'un nou 1 d'octubre i de la sentència judicial al procés consideren que el que es pretén és atemorir l'independentisme més que no pas impartir justícia o preservar l'ordre públic.

Primer Andrés Rojo i, després, Miquel Cerezo, van respondre defensant la separació de poders a l'Estat espanyol, i van recordar que hi havia fets que ja havien estat admesos, i van lamentar que el relat d'alguns independentistes fos tergiversar sistemàticament l'actuació d'un estat de dret i van negar que Ciutadans fos antiindependentista –com els havia qualificat el portaveu socialista Felip González. «Nosaltres no som anti res», va reblar Cerezo.



Un muntatge?

El polític socialista va lamentar els extrems en què se situaven uns i altres i va afirmar que amb les dades de què disposa «nosaltres no podem dirimir responsabilitats mentre que hi ha qui dona per fet que es tracta d'un muntatge».

La moció exigeix la llibertat immediata de les persones detingudes i reclama el dret a la presumpció d'innocència, així com la màxima celeritat en la resolució de tots els tràmits judicials amb el respecte total a les seves garanties processals.

Exigeix al Govern espanyol que assumeixi les despeses dels desperfectes ocasionats en els habitatges de les persones detingudes. I denuncia la construcció interessada per part del Govern espa-nyol, una bona part dels partits estatals, les forces de seguretat espanyoles i una part important dels mitjans de l'Estat d'un fals relat de violència sense cap fonament associat al moviment independentista, amb la voluntat de criminalitzar-lo. Va ser aprovada amb els vots en contra del PSC i de Cs.