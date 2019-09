Trenquen els vidres d'un mínim de 28 cotxes a Manresa en una onada de robatoris

arxiu particular

Vehicle amb vidre trencat ahir a la tarda al pàrquing de terra de Renfe arxiu particular

Un mínim de 28 vehicles han aparegut amb els vidres trencats en una onada de robatoris a Manresa. L'objectiu dels autors dels desperfectes és sostreure el que hi hagi a l'interior, amb la intenció de trobar-hi algun mòbil o dispositius GPS, però la Policia Local admet que s'emporten objectes de poc valor. L'acció més contundent va tenir lloc dimarts a la matinada, quan al pàrquing de terra de Renfe van aparèixer 13 vehicles amb els vidres trencats i 5 més al del carrer de la Dama.

Ahir a la tarda, al pàrquing proper a l'estació hi havia tres dels cotxes malmesos i vidres trencats a terra. La policia calcula que els individus van cometre els robatoris entre les 5 de la matinada i les 7 del matí, i no ha estat l'únic dia en què els autors han actuat amb contundència. Dijous de la setmana passada, 9 propietaris de vehicles que estaven estacionats a la zona de les Bases de Manresa i el barri de Valldaura van denunciar que algú els havia trencat els vidres del vehicle i se n'havien endut objectes de l'interior. A part, hi ha hagut més robatoris a dins de cotxes en altres punts de Manresa les darreres dues setmanes.

Precisament dissabte, la Policia Local va detenir un home per robatori amb força en un vehicle al carrer de Mossèn Vall. El cos policial va rebre l'avís que un jove acabava de trencar el vidre d'un turisme i, quan els agents van arribar al lloc dels fets, el presumpte lladre encara estava a l'interior. L'arrestat és A. B., de 27 anys i domicili desconegut, segons fonts policials. La detenció, que està relacionada amb l'onada de robatoris a cotxes a Manresa, no va impedir que dimarts a la matinada els lladres actuessin als dos pàrquings de la ciutat.

Al marge del detingut del cap de setmana, la Policia Local, que està investigant els fets conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, no ha arrestat ni identificat ningú més vinculat amb l'onada de robatoris.

La Policia Local parla de delinqüents habituals que ni tan sols estan establerts a la capital del Bages i que es desplacen de l'àrea metropolitana de Barcelona per cometre robatoris. De fet, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra indiquen que al darrere de l'increment furts i estrebades a la ciutat els darrers mesos és degut, en part, a l'arribada de delinqüents habituals de Barcelona.

Els desperfectes que provoquen els autors són més costosos que els objectes que sostreuen. La Policia Local diu que en alguns casos s'emporten clauers o objectes de poc valor que troben a l'interior de la guantera, i ni tan sols aconsegueixen endur-se els aparells musicals, ja que avui dia estan integrats als vehicles i no es poden treure.