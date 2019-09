Un miler de veus joves s'afegeixen a Manresa al clam per la crisi climàtica

Unes 1.200 persones es van afegir ahir a Manresa a la protesta global per frenar el canvi climàtic amb una manifestació que va sortir de la Ben Plantada i va arribar fins a la plaça Major. Hi havia molts rostres d'adolescents, que també van demostrar a la capital del Bages que s'han convertit en el principal suport de la lluita ecologista. Tot i que molts dels que van secundar la manifestació tenien entre 15 i 20 anys, també hi havia joves de més edat i antics activistes del moviment ecologista, sobretot membres d'entitats per a la preservació medi ambient.

La manifestació estava encapçalada per una pancarta de la Plataforma del Bages en Defensa del Clima amb el lema «Canviem el sistema, no el clima», i en què hi havia dibuixat el planeta Terra desfent-se. Però també s'hi van exhibir altres pancartes amb frases com «No hi ha planeta B» o «No ho ignoris, hi ha una crisi climàtica». Per megàfon es va cridar «Trump, fot el camp» (que rima), però els lemes que més es van repetir van ser «aixeca't tu i no el nivell del mar» o «què passa, què passa, que contamina massa».

Es tracta de la primera manifestació significativa a Manresa per la crisi climàtica i els més veterans asseguraven que era la protesta ecologista més important que hi ha hagut a la ciutat. Joan Oms, històric líder dels Verds a Manresa, assegurava a Regió7 que «mai abans una protesta pel clima havia congregat tanta gent» a la capital del Bages. Oms, que també és membre de la plataforma que va organitzar la manifestació, explicava que la voluntat és que aquest ens mantingui a la comarca el pols de la protesta ecologista.

La manifestació va acabar a 2/4 de 9 del vespre amb l'actuació de la coral Incordis, que va entonar una versió del Bella Ciao amb una lletra creada per a l'ocasió.

Tot i que la protesta pel canvi climàtic és global, els ecologistes van fer patent que a cada territori la lluita pel medi ambient té les seves especificitats. Per aquest motiu entre els manifestants hi havia membres de l'entitat Meandre amb una pancarta amb el lema «L'Amazònia és important, i el Pla de Bages també». En aquest sentit, el president de l'associació, Jaume Torras, recordava que a Sant Fruitós «es vol triplicar la reserva de sòl industrial». En el manifest també es va recordar la històrica denúncia de grups ecologistes de la salinització del Llobregat i el Cardener per part d'ICL-Iberpotash.



Recollida de deixalles a Berga

A Berga, alguns alumnes dels instituts de la ciutat van aprofitar la jornada per recollir deixalles, plàstics i burilles, a diferents punts de la ciutat, i van acabar deixant el resultat davant de l'ajuntament de Berga, on va restar durant una bona estona, al costat de rètols amb lemes: «Ens hi juguem l'aire del demà» i «Hi ha més plàstic que sentit comú». Els alumnes van recollir deixalles, bàsicament, a dos punts, a la zona del Tossalet i al Parc del Lledó, durant poc més de dues hores.