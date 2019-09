Es multarà els conductors que deixin vehicles abandonats al carrer

Per unanimitat, el ple municipal va aprovar multar els conductors que deixin vehicles abandonats al carrer i, també, els que estacionin a la via pública després que s'hagi posat senyalització extraordinària per la celebració d'algun esdeveniment.

Fins ara, l'ordenança no preveia multar en aquests supòsits. Tant en un cas com en l'altre la grua desplaçava el vehicle però no se sancionava el propietari.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Calmet, va explicar que es tracta de canvis «senzills però importants», que suposaran per als conductors entre 106 i 117 euros de multa.

Pel que fa als vehicles que romanen al carrer, es consideren abandonats i la grua se'ls endú «fins ara no es multava i a partir d'ara sí, i es cobrarà la taxa de retirada de vehicle». Quant als vehicles que s'han estacionat amb posterioritat a la instal·lació de la senyalització excepcional «s'entén que ho han fet sabent que allà no podien deixar el vehicle». Els vehicles que ja hi eren abans de la senyalització excepcional sí que seran desplaçats sense cost.