La vaga té un ampli seguiment entre els estudiants als instituts manresans

El seguiment de la vaga estudiantil pel canvi climàtic als instituts de Manresa va ser majoritària, segons xifres aportades pels centres a Regió7. A la capital del Bages, uns 500 estudiants es van manifestar ahir a partir de les 11 del matí des de Crist Rei fins a la plaça Major i van demanar accions polítiques per salvar el planeta, amb crits de «Canviem el sistema, no el clima», «Casa nostra s'està cremant», «Buidem les aules per defensar la Terra» i «Visca la lluita ecologista».

Un cop consultats els sis instituts de Manresa sobre el seguiment de la convocatòria de vaga, aquest diari va poder constatar que en tots –excepte el de Manresa Sis, al Xup, que no va facilitar informació– la xifra va ser molt elevada. A l'institut Lacetània, van fer vaga pràcticament tots els alumnes de quart d'ESO; a batxillerat més de la meitat; als estudis de grau mitjà la majoria d'alumnes; i als de grau superior, aproximadament el 40%. Al Pius Font i Quer, a batxillerat el seguiment va ser quasi total, i del 70% en el cas de tercer i quart d'ESO.

Pel que fa al Lluís de Peguera, el seguiment també va ser majoritari. Dels grups de tercer i quart d'ESO només 24 alumnes van anar a classe, d'un total de 128. A batxillerat, van assistir al centre 60 alumnes, però la resta, 132, es van adherir a la vaga per la crisi climàtica. Pel que fa a l'institut Guillem Catà, es van sumar a l'aturada els tres grups de 3r d'ESO, dos dels tres grups de quart d'ESO i pràcticament tots els alumnes de batxillerat i cicles.

La situació va ser molt semblant a l'institut Cal Gravat, on hi va haver un seguiment del 73% a tercer d'ESO, del 77% a quart d'ESO i del 62% a primer de batxillerat. A segon, en canvi, només el 10% dels alumnes van fer vaga.