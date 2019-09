Un acte per saber educar en valors al segle XXI omple la sala del Casino

Un centenar de persones van omplir la sala d'actes del Centre Cultural el Casino de Manresa per assistir a la taula rodona «L'ofici d'educar en valors al segle XXI. Experiències pràctiques per créixer com a persones i societats conscients».

Durant l'acte es va presentar el llibre titulat Educació en drets humans: aproximacions teòriques i experiències didàctiques al Brasil i a Catalunya, amb diverses aportacions de l'experiència educativa a Manresa.

La taula rodona va tenir la participació de Maria Navarrete, especialista en neuroeducació; Josep Blanes, professor de ciències socials de la Universidade Federal do ABC de São Paulo; Marcia Cecchini, coordinadora del projecte Lotus; Xavier Melloni, de la comissió de Valors-Manresa 2022; Laura Sotoca, de Fedac Manresa; i Rosa de Paz, de la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera.

Els participants a la taula rodona van destacar experiències que promouen la mirada interior com a punt de partida per a unes relacions sanes i enriquidores amb les altres persones i l'entorn, fent de la diferència i del reconeixement mutu oportunitats de millora col·lectiva. La metodologia que es va proposar es basa en la vivència directa i socioafectiva.

La taula rodona va ser presentada pel regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet, i el regidor de Nova Ciutadania i Cooperació, Jamaa Mbarki, i va servir per reflexionar i intercanviar experiències d'educació en valors des de diferents perspectives: la personal, la familiar i la comunitària.