Els comerciants converteixen el centre de Manresa en una festa nocturna

Els comerciants van convertir ahir el centre de Manresa en una autèntica festa nocturna, en què no van faltar la música i l'animació. Una gresca que començava a la plaça Espanya i no parava fins a la plaça Major. A l'hora en què els establiments solen abaixar la persiana, l'ambient festiu va contagiar el centre de Manresa i una multitud de persones van passejar i van entrar als comerços.

Els visitants que començaven el recorregut per la plaça Espanya es podien adonar que el Shopping Night seria tot un esdeveniment. Els establiments convidaven la gent que passejava pel Passeig ahir a la nit a una copa de cava i, així, donar-los l'oportunitat de conèixer la botiga i els seus productes. Després d'entrar als primers establiments, i tot baixant pel Passeig, la concurrència de gent era més gran i la part central estava més atapeïda. A Crist Rei, alumnes del Centre de Ball ajudaven a animar més el Shopping Night amb la danses que molts es paraven a contemplar.

El carrer Guimerà, que ahir estava tallat a la circulació viària, era un dels punts on més gent es concentrava. L'animació estava garantida. No faltava música de disc-jòquei, un food truck per als que volien omplir una mica l'estómac tot passejant i, fins i tot, el concert d'un pianista i un guitarrista que oferien melodies de jazz animat al més pur estil Michael Bublé. Els visitants tenien tot de botigues per tafanejar. Un total de 156 establiments es van adherir a l'esdeveniment nocturn, i és que les associacions de comerciants del Centre Històric de Manresa i també de l'eix del Guimerà, a més a més de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC), han unit esforços per celebrar conjuntament el Shopping Night.

Aprofitant la multitud, cossos de seguretat i emergències, la Creu Roja i RACC van fer una exhibició dels seus vehicles. A més, la Creu Roja va fer un petit taller de com s'han de realitzar alguns primers auxilis en cas que algú es trobi un accident. L'entitat Manresa Animal Save –una nova associació animalista– també va aprofitar la concurrència i va fer una petita performance al carrer de Sant Miquel per conscienciar els consumidors d'un consum responsable.

La presidenta de la Unió de Botigues i Comerciants (UBIC) de Manresa, Tània Infante, en feia un balanç positiu. «Estem molt contents perquè hi ha moltíssima gent, no hi ha hagut cap incidència, i tothom s'ho està passant bé», explicava. Destacava que, en aquesta edició, s'hi ha adherit el 50% més d'establiments i que el Shopping Night s'ha convertit, precisament, en un aparador per promocionar la musculatura i la força que té el sector comercial de la ciutat. «A l'entrada de Manresa hi havia trànsit, mostra que també va atraure gent d'altres poblacions, que volien passejar a la nit pel centre de la ciutat amb els comerços oberts».

Per la seva banda, la regidora d'Indústria, Comerç i Activitats, Núria Masgrau, destacava «l'esforç dels comerciants per muntar un esdeveniment d'una envergadura tan gran» i el fet que els busos, que a vegades estaven plens, oferien el servei fins a la mitjanit per a tothom qui volia desplaçar-se al centre.