Veïns del Xup participen en una matinal de neteja de la riera

Veïns del Xup, sobretot nens, van participar dissabte en una matinal dedicada a la neteja dels entorns de la riera de Rajadell. L'anomenada brigada ecologista de Xup s'hi va posar ben d'hora, al matí, per recollir les escombraries de la riera en el seu pas per el barri. Enguany ha disminuït notablement la quantitat de deixalles que s'han recollit, fet que denota, segons les veïns, que el respecte per aquest entorn natural s'està consolidant. Les deixalles recollides han eren sobretot plàstics, llaunes i runa, tot i que n'hi havia de voluminosos com matalassos, mobles i una tapa de clavegueram que la riera devia arrossegar. El grup de voluntaris van carregar forces amb un bon esmorzar i van pintar un mural ecologista reivindicatiu. El projecte Xup «Riera viva» del pla comunitari del barri segueix promovent activitats durant tot l'any per tal de preservar l'entorn natural del barri. L'associació de veïns del Xup agreix la participació dels voluntaris i anima a la gent de la ciutat a conèixer l'entorn de la riera.