Un manresà al país de Kim Jong-un

El manresà Rogelio Fuentes va viatjar a Corea del Nord per conèixer aquest país, considerat com un dels més hermètics del món. Però no hi va anar com a turista sinó que va tenir l'oportunitat d'endinsar-se a fons en la societat nord-coreana com a membre d'una delegació del Partit Comunista dels Pobles d'Espanya (PCPE) i es va reunir, fins i tot, amb representants polítics del país.

Fuentes, que té 44 anys, és membre del Partit Comunista del Poble de Catalunya, formació política vinculada amb l'espanyola, i va voler viure l'experiència i anar al país a principi de setembre, quan se celebrava la commemoració de la creació de Corea del Nord. «La meva visió del país estava influenciada, en bona part, per la informació que en difonen els mitjans de comunicació. M'esperava trobar gent amb un caràcter tancat típic d'aquests racons d'Àsia, però les persones eren molt agradables», explica, i afegeix que el va sorprendre la seguretat que hi ha al país, fins al punt que «als carrers hi havia molts nens sols perquè no hi ha temor que hi pugui passar cap cosa».

Es tractava d'un viatge per conèixer la realitat del país amb reunions programades pel Partit del Treball de Corea (PTC). «Les reunions mantingudes van ser amb el subcap del departament internacional del Partit del Treball de Corea, el vicepresident del Comité Central del PTC, funcionàries de la Unió Socialista de Dones de Corea, funcionaris de la Unió de la Joventut i amb el rector i professors de l'Escola Superior del partit, Kim Il Sung. Les converses, és clar, giraven al voltant de la situació del país i com el bloqueig imposat per les grans potències mundials els impedeix comercialitzar directament amb molts països», explica. La visita de la delegació espanyola fins i tot va aparèixer com a notícia en un diari del país.

Fuentes, que és mecànic industrial i actualment viu a Cabrianes, es va fixar, sobretot, en la vitalitat de les grans ciutats, com la capital nord-coreana, Pionyang. Una de les coses que més el van sobtar va ser el món rural. «Als pobles, els nens no s'han de desplaçar a gaire distància per anar a l'escola, per exemple. Als nuclis més petits ho tenen tot molt a l'abast. No només les escoles, sinó també els hospitals», explica.

Tot i ser una visita programa pel PTC, Fuentes reconeix que hi va copsar reticències per les idees provinents de més enllà de les fronteres i que justifiquen amb l'argument de «preservar la seva cultura». En aquest sentit, opina que és positiu perquè els habitants «no estan bombardejats per publicitat».