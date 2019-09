Queixes a les Escodines per la manca d'accions que frenin la degradació

L'increment de la vigilància policial a les Escodines dona tranquil·litat als veïns, però encara esperen actuacions de millora per erradicar la degradació del barri. Els representants veïnals parlen de l'incompliment dels compromisos adquirits per l'Ajuntament de Manresa en el pla de xoc per capgirar la situació social i urbanística de les Escodines. Compromisos assumits després de les queixes de sorolls, els greus aldarulls provocats per okupes que alteren la convivència i de l'agressió sexual a una menor en un habitatge okupat al carrer de l'Aiguader a mitjan juliol.

A l'Associació de Veïns de les Escodines només li consta que s'han tapiat tres pisos buits –amb deficiències greus– del barri per evitar que siguin okupats per persones que hi puguin portar problemes. No hi ha notícies de cap més actuació. Per aquest motiu la presidenta de l'entitat, Carme Carrió, va demanar divendres, a través d'un correu electrònic enviat als dos màxims responsables del govern municipal (a l'alcalde, Valentí Junyent, i al primer tinent d'alcalde, Marc Aloy) una reunió amb l'Ajuntament per valorar com evoluciona la intervenció de l'Ajuntament a les Escodines.

«Un dels punts del pla de xoc era revitalitzar el barri. Urbanisme havia d'estudiar si és possible tirar endavant la transformació urbanística en punts del barri, estudi que ha de permetre a mitjà termini disposar de nous habitatges de qualitat», segons Carrió, que afegeix que no només és una qüestió que la gent visqui tranquil·lament, sinó de projecció de la ciutat.

«El barri ha estat molts anys oblidat i encara no sabem quins plans té l'Ajuntament per a aquest sector de la ciutat de cara al 2022, [l'any de la commemoració dels 500 anys de l'estada de sant Ignasi a la ciutat i en què l'Ajuntament pretén fer una de les campanyes promocionals de Manresa més importants], però l'èxit d'aquesta efemèride depèn de la millora del barri, on hi ha ubicat el santuari de la Cova de Sant Ignasi», indica.

La presidenta de l'entitat veïnal fa referència sobretot als plans de millora dels carrers de Sant Bartomeu, Escodines i l'Aiguader, el sector on hi ha més problemes. Afegeix, a més, que amb l'actual pla de xoc encara no se sap quines són les expectatives i quins canvis vol introduir l'Ajuntament al barri «perquè surti del pou en què està immers». I és que encara hi ha queixes de sorolls i alguns aldarulls a les nits.

Carrió afirma que espera que l'Ajuntament de Manresa tingui en compte els veïns a l'hora de planificar futures iniciatives a les Escodines, com l'hotel projectat a la Cova.