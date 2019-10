Acte unitari a Manresa contra l'empresonament i exili de polítiques

| Arxiu Particular

Foto conjunta de les entitats i partits organitzadors de l'acte | Arxiu Particular

"Contra l'empresonament de Carme Forcadell i Dolors Bassa, i contra l'exili de Meritxell Serret, Marta Rovira, Clara Ponsatí i Anna Gabriel, reivindiquem-les i lluitem per la democràcia, la llibertat i la igualtat". Amb aquest posicionament comú, entitats i partits independentistes de Manresa organitzen aquest divendres 4 d'octubre (19.30h – Plana de l'Om) un acte unitari que, sota el títol 'Reivindiquem-les' vol donar visibilitat a les preses, exiliades i represaliades catalanes, "perquè si aquest empresonament pretén aïllar-los i silenciar-los, les silencia i aïlla doblement a elles pel fet de ser dones".

A la vegada, l'acte —que se celebrarà a les portes del judici per l'1-O— pretén donar valor al fet que "som una gran majoria els que tenim grans consensos de país", una gran majoria "que defensa els drets i les llibertats democràtiques i fonamentals, i rebutja la repressió i la judicialització de la política com a eina per resoldre els conflictes polítics".

L'acte està organitzat per Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP, Òmnium Cultural, l'ANC i el CDR, i comptarà amb la presència de Maribel Sabaté —mare d'Anna Gabriel—, Blanca Bragulat —dona de Jordi Turull— i de la metgessa Montse Catalán, que parlarà sobre desobediència en els darrers anys del franquisme i a principis de la democràcia a través de casos viscuts amb l'avortament. També es passarà un vídeo que Marta Rovira ha gravat per a l'ocasió.

A més, hi haurà les actuacions de Jo Jet i Maria Ribot, de Jana Caballo i de Música per la Llibertat, i la lectura d'un manifest conjunt. Estarà presentat per la periodista Aina Font.