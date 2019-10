La Comissió Europea visita la planta pilot de la depuradora de Manresa

arxiu Particular

Un moment de la visita a les instal·lacions arxiu Particular

Un expert de la Comissió Europea ha acompanyat participants en el projecte Smart-Plant, del qual forma part la depuradora d'Aigües de Manresa.

El projecte Smart-Plant té com a objectiu millorar el tractament de les aigües residuals, buscar l'eficiència energètica, la reducció de gasos d'efecte hivernacle i la recuperació de recursos. Durant el projecte es provaran fins a 9 plantes pilot en cinc depuradores diferents d'arreu d'Europa, una de les quals serà la de Manresa.

La visita a la depuradora de Manresa va servir per conèixer de primera mà dues de les plantes pilot. El projecte, amb una duració de quatre anys i una inversió de gairebé deu milions d'euros, està format per vint-i-sis socis de deu països de la Unió Europea i és una Acció d'Innovació del programa Horizon 2020 per modernitzar les estacions depuradores d'aigües residuals.