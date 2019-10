L'activista i fotògrafa Sussi Garcia rep el 5è Premi del Consell de Gent Gran

Viatgera infatigable. Sempre amb la càmera de fotografia entre les seves mans, i culturalment i socialment present a la majoria d'actes que se celebren a Manresa. També compromesa amb la gent gran, Sussi Garcia va rebre ahir el 5è Premi del Consell de les Persones Grans. El lliurament es va fer durant l'acte institucional d'inauguració de les aules de la gent gran que es va fer ahir al vespre al saló de plens de l'ajuntament.

El secretari del Consell de la Gent Gran a Manresa, Enric Roca, va ser l'encarregat de llegir el veredicte del premi, que té la voluntat de reconèixer públicament la trajectòria i la dedicació d'una persona en el desenvolupament comunitari de la ciutat. Com no podia ser d'una altra manera, el veredicte va enxampar Sussi Garcia fent fotos de l'acte. «No sé què dir», va assegurar. Va donar les gràcies als membres del jurat, format per entitats i associacions de gent gran, i va afirmar que li agradava especialment que s'hagués premiat una dona. «Això s'ha de repartir. Un altre dia parlaria molt, però avui val més que no», va dir emocionada i sorpresa pel guardó. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, li va lliurar una rèplica del quiosc de l'Arpa.

El 2015 es va instaurar el premi del Consell de les Persones Grans. A la primera edició va recaure en l'activista Joan Cals, impulsor de diverses iniciatives per a la gent gran i que actualment participa en la preparació del 8è Congrés Nacional de la Gent Gran que se celebrarà a final d'octubre a Món Sant Benet. El 2016 va ser per a Pepita Subirana «com a lluitadora social i cultural». Va ser una de les impulsores de la residència de la Sagrada Família i de l'ateneu La Vinyeta. El 2017 es va reconèixer Jordi Masfret per la seva tasca en favor de la gent gran que ha desenvolupat al llarg dels darrers anys. L'any passat el va rebre l'escodinaire i activista social i veïnal de Manresa Agustí Perramon.