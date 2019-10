L'Ajuntament ha cobrat més de 10.000 euros de la remesa de multes defectuoses

L'Ajuntament de Manresa ha ingressat 10.190 euros de la remesa de multes de trànsit defectuoses, segons ha pogut saber Regió7. Aquest diari ja va avançar que una incidència informàtica a l'empresa que imprimeix les notificacions de sancions havia provocat que una remesa corresponent al mes de maig sortís amb errors, els quals feien completament il·legible el text de la denúncia (vegeu edició del 24 d'agost).

La setmana passada (vegeu edició del 26 de setembre) vam explicar que no tota la remesa havia estat impresa amb errades, sinó una part: d'un total de 757 sancions, 454 es van expedir plenes de pífies. Això ha fet que el consistori manresà hi surti perdent diners, perquè bona part dels ciutadans que van rebre aquesta notificació no van acabar pagant la multa. El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Calmet, va avançar a aquest diari que l'Ajuntament reclamarà una indemnització a l'empresa de Cadis que fa la impressió de les notificacions pels danys ocasionats, que encara no estan quantificats.

Malgrat això, una part important dels ciutadans sancionats que van rebre la carta sí que han fet efectiu el pagament, tal com confirmen les dades aportades pel mateix consistori i segons les quals s'han cobrat 10.190 euros d'aquestes multes. Sabem l'import cobrat però no a la xifra concreta de sancions que correspon, informació que l'Ajuntament no ha detallat.

Els més de 10.000 euros cobrats s'han ingressat perquè una part dels ciutadans multats ha pagat. Tot i que el contingut de la denúncia és ple d'errades ortogràfiques que fan pràcticament impossible desxifrar-ne el significat, les dades que fan referència a la persona sancionada estan correctament escrites i el mateix passa amb la informació que hi ha al capdavall de la notificació, amb l'import de la multa, els terminis per pagar-la i el codi de barres que es necessita si es fa des d'un caixer automàtic.

Notificacions retornades

La remesa defectuosa constava d'un total de 757 multes. D'aquestes, el 60% eren errònies (454) i la resta correctes (303). De les defectuoses se'n van entregar 244, segons fonts municipals. La resta, fins arribar a les 757, no van ser repartides per dos motius: d'una banda, perquè un paquet encara era a l'oficina de Correus i es va retornar al consistori quan aquest va detectar l'error gràcies a Regió7; i, de l'altra, perquè les que eren en mans dels carters i encara no s'havien entregat també van ser retornades a l'Ajuntament.