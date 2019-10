Manresa té 27 caixes niu amb ocells insectívors contra la processionària

A Manresa hi ha 49 caixes niu, de les quals 27 estan ocupades per afavorir la reproducció d'ocells insectívors per combatre la processionària.

La instal·lació de caixes niu es va iniciar l'any 2017. Aquell primer any només 6 caixes niu van ser ocupades pels ocells; el 2018 en van ser ocupades 16; i aquest 2019 han estat 27 les caixes niu ocupades, el 55% del total.

Les caixes niu estan instal·lades al parc del Pont Nou, el parc de Puigterrà, el turó de Puigberenguer, el parc de Sant Ignasi, la Balconada i Cal Gravat. D'aquests sectors, on s' ha detectat més ocupació d'ocells per a la reproducció ha estat a les caixes niu del parc del Pont Nou (15 ocupacions) i a Cal Gravat (7 ocupacions).

Als nius s'han identificat cinc espècies reproductores: el pardal xarrec, la mallerenga carbonera, la mallerenga blava, la mallerenga emplomallada i el pardal comú. Cal destacar que la mallerenga, especialment l'emplomallada, és una de les espècies presents a Manresa que s'adapten més a les coníferes, i la que s'ha registrat més vegades com a depredadora de processionària.



Presència no prevista

La presència del pardal xarrec no estava prevista inicialment en aquest projecte de caixes niu a Manresa, però, en ser una espècie amb unes dimensions inferiors a les del pardal comú, pot accedir a l'entrada de la caixa niu. Aquest pardal és principalment granívor, però durant la reproducció també s'alimenta (i alimenta els pollets) d'insectes.