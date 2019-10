La plataforma de la gent gran tornarà a reclamar millores a l'Ajuntament

La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa es tornarà a reunir amb l'Ajuntament per reclamar, de nou, millores per a la tercera edat a la ciutat. La trobada entre membres de la plataforma i la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, tindrà lloc el proper dimarts, 8 d'octubre, a 2/4 de 12 del migdia.

L'entitat va entrar una instància el 25 de juny passat en què demanava al consistori augmentar 200.000 euros la partida pressupostària destinada al servei d'ajuda a domicili l'any 2020; accelerar la construcció de la nova residència municipal, que tindrà 90 places; adquirir 10 habitatges amb serveis per a gent gran sense recursos; no amortitzar les places residencials a la residència de Sant Andreu Salut provinents de l'antiga Residència Catalunya; i incrementar el 25% la dotació dels recursos destinats al xec servei i als arranjaments d'habitatge.

La resposta dels representants municipals no ha convençut la plataforma i és per això que ha demanat una nova reunió amb la regidora. Entre d'altres, explica Víctor Feliu, membre de l'entitat, una de les queixes és que l'Ajuntament situa el pressupost per a l'atenció domiciliària en 145.000 euros i no en 200.000, com reivindiquen els pensionistes: «Ningú vol envellir fora de casa, per això cal destinar més recursos a l'ajuda a domicili», insisteix Feliu.