Desfilada del projecte Art k'suma per promoure l'intercanvi intergeneracional

El proper dissabte, 5 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, a la plaça del Mercat de Puigmercadal, tindrà lloc una desfilada de models. Aquesta és una acció que s'ha desenvolupat aquest any dins del projecte Art k'suma, una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa amb l'objectiu de promoure l'intercanvi creatiu entre persones d'edats diferents des de qualsevol disciplina artística.

La proposta que s'ha treballat aquest any, inclou les disciplines artístiques de disseny de moda, direcció creativa i fotografia/vídeo. Durant els darrers mesos, les persones que han participat en el projecte han desenvolupat un treball d'artesania i alta costura, mitjançant la creació d'una col·lecció composta per tres outfits complets. Aquest dissabte es mostrarà el treball realitzat, amb la participació de tres models professionals que desfilaran per l'espai que s'ha escollit per fer la presentació.

Els detalls d'aquesta iniciativa han estat presentats avui, al taller de l'artista Lucía Alcaina, per la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa, Rosa M. Ortega; i amb la presència de les principals protagonistes del projecte: la jove dissenyadora Lucía Alcaina i les modistes jubilades Erminia Pujol i Vicenta Vilardell, amb la col·laboració de Carme Vidiella, que han fet el patronatge, tall i confecció dels dissenys. Hi ha assistir també el tècnic municipal del Programa per a les Persones Grans, Enric Roca.

Rosa Ortega ha manifestat que Art K'suma "és un dels projectes emblemàtics de la regidoria de les Persones Grans, ja que reflecteix i posa de relleu les línies de treball que des de l'Ajuntament volem transmetre, com és l'intercanvi intergeneracional i la transversalitat. En definitiva, compartir la vida, les idees i les inquietuds entre persones de diferents edats".

Lucía Alcaina ha mostrat la seva "satisfacció per haver compartit una experiència intensa i haver fer amistat amb les companyes d'un projecte que ens ha fet barrejar l'artesania i creativitat i, alhora, aconseguir una molt bona amistat". La dissenyadora ha subratllat "la bona sintonia de l'equip de treball que ens ha permès posar en valor, des de la innovació, la part artesanal de la moda".

Al seu torn, Erminia Pujol, Vicenta Vilardell i Carme Vidiella, han reconegut que inicialment hi va haver dubtes sobre el projecte, però que un cop coneguda Lucía Alcaina, es van engrescar en un projecte "que ha estat un gran experiència, molt intensa, en la qual hem tingut molta complicitat".



8a edició del projecte Art k'suma

Art k'suma va néixer amb la voluntat de promoure el treball compartit entre artistes de generacions diferents i, si és el cas, disciplines diferents. Es proposa que artistes de menys de 35 anys treballin amb d'altres de més de 65 anys, en una interpretació conjunta de la realitat de la ciutat i que comparteixin l'experiència de gestionar i compartir un projecte artístic comú.

El projecte Art K'suma va arrencar el 2012 i enguany celebra la seva 8a edició.

L'any 2012 el projecte Art k'suma va celebrar la primera edició, que va consistir en una actuació conjunta entre la Coral de l'Espai Social de Manresa i del grup Purple Pumpkins, a la Sala El Sielu de Manresa. En aquella edició, el projecte va ser seleccionat per la Generalitat de Catalunya com un dels millors projectes realitzats en motiu de l'Any Europeu de l'Envelliment actiu i de la Solidaritat entre generacions.

El 2013, es va realitzar la pintura mural Tenet sobre una paret de 180 m2 situada a l'avinguda de les Bases de Manresa, amb la participació de l'equip artístic format per Berta Oliveres, Clara Oliveres i Rosa Rebordosa, amb la col·laboració d'un grup de persones grans que van participar en la coloració del mural.

El 2014, es va realitzar el curtmetratge Simfonia urbana, a càrrec d'Ariadna Torres Giménez i Joan Villaplana Xarpell, que combina dos llenguatges, el del vídeo i el de la fotografia fixa, mitjançant un retrat creatiu de Manresa, sorgit del diàleg intergeneracional entre dues mirades diferents.

El 2015, es va realitzar el projecte Pintem Sant Andreu, que va consistir en la realització d'un vídeo mapping interactiu que es va realitzar sobre la façana de l'Hospital de Sant Andreu, en el què els residents es van apropiar de l'edifici, mitjançant una experiència interactiva, que els va permetre pintar amb llums la façana del seu centre. Per aquesta ocasió, la realització del projecte va anar a càrrec del Col·lectiu BCNProgLab, format per Alexandre Dupuis-Belin, Gerard Domínguez Pujol, Marc Rodríguez Miró, que va estar treballant amb un grup d'usuaris del centre l'acció per presentar-la el dia de la Festivitat de Sant Andreu.

El 2016, l'artista d'Aina Sallés va realitzar i editar un conte sobre la vida del seu avi, Josep Sallés, i els diferents episodis que ha passat. L'oportunitat de tenir una persona a la família amb l'edat de 94 anys i amb ganes d'explicar i compartir, va permetre a l'artista fer-li un homenatge i parlar de l'envelliment d'una manera molt bonica.

El 2017, els alumnes de il·lustració de l'Escola d'Art van treballar durant el curs el projecte Explica'm una història, que va consistir en treballar sobre aspectes de la vida de quatre persones grans que van compartir vivències i records amb els alumnes, amb la finalitat d'utilitzar-los com a base del seu treball. El resultat final es va presentar en forma de diferents intervencions a quatre façanes de Manresa i en una exposició a la mateixa Escola.

El 2018, un grup de persones del Casal de la Gent gran de Manresa amb alumnes de l'Institut Guillem Catà, van preparar una actuació conjunta de l'espectacle "Nadal al Catà amb els avis del Casal de la Gent gran de Manresa", que s'ha presentat al Teatre Conservatori de Manresa, en horari de matí i tarda, aprofitant la celebració de Nadal que acostuma a fer el centre educatiu per aquestes dates.



Currículums



Vicenta Vilardell Ciuró



"Sóc una persona que sempre m'he dedicat al món de la costura i la moda, ja des de ben petita. Es pot dir que m'he guanyat la vida amb l'agulla. Emprenedora, organitzada, responsable i exigent en aconseguir els meus propòsits. Professionalment he buscat superar-me i millorar per satisfer al màxim les meves clientes".

Experiència Professional

Aprenent i cosidora per la modista Quatrecases, des del 1953 fins el 1961

Modista, professional autònoma, des del 1961 fins al 2005 (jubilació)

Col·laboracions voluntàries amb diverses entitats de la ciutat. Destaca la restauració del vestit del gegant centenari de Manresa i la col·laboració amb l'exposició I les Nenes a cosir! al Museu Comarcal de Manresa, Espai Memòries.

Formació

Aprenentatge de brodar, puntes de coixí ja des de la infantesa

Corte i confecció Martí, Manresa, 1959

Corte i prova de modisteria, a l'Institut Internacional Feli, Barcelona, 1987

Actualment realitzant cursets diversos per estar activa i millorar els meus coneixements: català, informàtica...

Erminia Pujol García

Va néixer a Peramola (Lleida) l'any 1946 dins el nucli d'una família humil i treballadora.

Era la petita de dues germanes i la més entremaliada.

El seu pare treballava al pantà d'Oliana mentre la seva mare cuidava de la casa i la família.

L'any 1954 al seu pare el traslladen a Manresa per qüestions laborals i s'instal·len a viure al Guix.

Allà, va seguir amb els seus estudis, però als 9 anys, ja va tenir el seu primer contacte amb l'ofici de modista, doncs tots els dissabtes anava a cosir, aprenent així el que més tard seria la seva gran passió.

Als 14 anys entra a treballar en una empresa tèxtil. Tot i així segueix cosint, fent el servei social i, iniciant els seus estudis per la titulació de Corte i Confecció, que assoleix l'any 1966 amb matricula d'honor.

Els seu primer inici com a modista professional va ser per una empresa de Terrassa Broto Comerma, fent abrics reversibles però, on realment ella gaudia del seu ofici, era a casa seva, fent patrons i vestint a un gran nombre de senyores de Manresa i rodalies.

Als 57 anys, i a causa de varies intervencions quirúrgiques i dolor crònic a ambdues mans, se li concedeix la invalidesa deixant de treballar d'allò que tant l'apassionava.

A partir de llavors, i sense cap intenció d'aturar-se, ha seguit amb ganes de fer moltes coses com estudiar un curs de mediació, participar com a voluntària de la Creu R0oja, donant classes de cosir a nenes/nens, persones grans, i demostrant ser una gran artista participant en un grup teatral anomenat atrevits, del qual va ser presidenta tres anys.

Lucía Alcaina



Directora d'art i dissenyadora de moda de 25 anys. Després de formar-se entre Barcelona i Berlin, decideix instal·lar-se a Manresa i treballar des d'un petit estudi. El seu treball busca l'equilibri entre l'art i la comercialitat, combina noves tecnologies, com la impressió en 3d, materials inusuals com cautxú i tècniques tradicionals i artesanals com feltre de llana, per crear peces que expliquin sentiments en què la gent pot sentir-se representada. Destaca la importància del procés creatiu en les seves obres.

Ha participat en passarel·les com la 080 Barcelona Fashion Week, Cracow Fashion Week o la Hong Kong Fashion Week on han vist el seu treball. També, diferents festivals, com Manrusionica, Mercat de Música Morta o Clam (Festival Internacional de Cine Social), han contat amb la seva visió a l'hora de comunicar i transmetre l'essència dels mateixos.

Carme Vidiella

Col·labora amb les modistes Vicenta Vilardell i Erminia Pujol. S'ha integrat en l'equip que desenvolupa el projecte Art k'suma d'aquest any, assumint tasques de suport.