Xerrades, música, teatre, cinema i tallers tot el mes

Les activitats programades a Manresa per commemorar el Dia Internacional de la Gent Gran que se celebra avui s'allargaran tot el mes d'octubre.

Avui a 2/4 d'11 del matí hi haurà una sessió de dinamització física i sensorial al parc Ramon Estrada, i a les 4 de la tarda es durà a terme un taller d'entrenament de la ment a la seu de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, al carrer Flor de Lis, 33. A les 5 el consultor i formador del tercer sector José Luis Bonache parlarà sobre «Envellir en positiu» a l'espai de suport de Mémora, al carrer Carrió, i a les 6 de la tarda hi haurà cinefòrum amb la pel·lícula Lucky al casal de la gent gran del carrer Circumval·lació.

Demà el dia començarà a 2/4 d'11 amb la sessió de dinamització física i sensorial que en aquesta oportunitat es durà a terme al parc del Museu de la Tècnica. A les 2 se celebrarà el dinar de les associacions de gent gran a La Cuina, i a les 6 de la tarda, concert amb el Quartet Mèlt al Kursaal.

Per a dijous s'ha programat una sortida al Solsonès, i a les 7 de la tarda es podrà veure al teatre Conservatori l'obra «Escenes amb tracte». El divendres a les 11 del matí hi haurà bingo musical a l'Espai Social Manresa del carrer Caritat, i el dissabte s'ha programat un ball a 2/4 de 7 a la plaça del Mercat de Puigmercadal, on a les 7 també hi haurà desfilada de models. El diumenge 6 d'octubre, els alumnes del taller Cançons de tots els temps, 175, actuaran al teatre Conservatori.

La resta de la programació es pot consultar a la web de l'Ajuntament de Manresa.