Adif millorarà sistemes de control de trens a Manresa i Puigcerdà. La companyia ha executat l'execució d'obres de millora dels sistemes de control de trànsit i senyalització. L'adjudicació també inclou l'estació de Tarragona. Es fa en un contracte únic que suma 1,4 milions d'euros.

El contracte ha estat adjudicat a l'empresa Bombardier European Investments per un import de 1.439.283 euros i un termini d'execució de deu mesos.

Els enclavaments de les estacions són elements essencials per a una òptima gestió del trànsit ferroviari, ja que són els dispositius que regulen tots els moviments dels trens, instal·lacions de seguretat i senyalització en l'àmbit de les estacions i els trajectes.

Els treballs previstos preveuen l'adequació dels elements de camp (senyalització, armaris tècnics, balises) a les noves situacions produïdes per altres actuacions en la infraestructura o per canvis en els programes d'explotació, modificacions en els sistemes informàtics i videogràfics del sistema, tant a les estacions com al Centre de Control de Trànsit de Barcelona i retirada dels dispositius que no estiguin actius.

A l'estació de Puigcerdà, a més es realitzaran accions sobre els dos passos a nivell que es troben vinculats a la instal·lació.