Endesa ajorna sense data el tall de llum a 485 famílies vulnerables de Manresa

Ni l'Ajuntament de Manresa ha pagat els 449.000 euros que li reclamava Endesa ni l'elèctrica ha tallat el subministrament a 485 famílies vulnerables, tal com havia amenaçat si el govern municipal no abonava la meitat del deute que aquestes llars han anat acumulant.

El govern municipal va fer públic a principi de mes que Endesa havia enviat a l'Ajuntament una carta en què amenaçava de tallar el subministrament elèctric, a partir de l'octubre, a famílies vulnerables si no es pagava el 50% del deute contret per aquests usuaris a la companyia elèctrica. En el cas de Manresa, l'import s'eleva a 449.000 euros (el 50% del deute total) i la xifra de famílies afectades és de 485.

Endesa va fer comunicacions similars a més de 400 municipis, tots aquells en què la suma del deute de les famílies vulnerables amb la companyia supera els 10.000 euros.

La companyia elèctrica, requerida per Regió7, va explicar ahir que no renuncia a cobrar el deute pendent ni a tallar els subministraments perquè aquest deute pari d'engruixir-se, però que no hi havia data per fer-ho perquè la voluntat és trobar una sortida negociada i que sigui favorable per a totes les parts.

La situació, però, és que s'ha passat d'una data marcada per prendre una mesura de força a no desistir de l'objectiu de cobrar però sense marcar un dia límit per a fer-ho.

Fonts d'Endesa han explicat que es tracta de «deutes elevats», que en el cas de Manresa és de prop de mig milió d'euros, i que «s'han de solucionar perquè cada any ho seran més». L'elèctrica recorda que són les administracions públiques les que han de desenvolupar la llei que protegeix les famílies vulnerables i que no fer-ho el que està tenint com a resultat és que hi hagi persones que quedaran marcades com a moroses i que això els generarà perjudicis i que, a més, no podran accedir a altres ajuts. Segons Endesa, cal trencar la dinàmica de «peix que es mossega la cua amb famílies que acumulen deute sense necessitat d'haver-lo d'acumular». Endesa afirma que la Generalitat ha d'arbitrar la signatura d'un conveni que marqui les mateixes regles per a tots perquè no té «cap voluntat de tallar el subministrament elèctric, el que volem és dialogar».



Multar Endesa

En el darrer ple, l'Ajuntament de Manresa va aprovar amb els vots a favor de Junts per Manresa, Esquerra i el PSC i l'abstenció de Ciutadans i de Fem Manresa (els tres regidors es van absentar del ple per participar a la manifestació de protesta per la detenció de membres dels CDR acusats de terrorisme) una moció que obre la porta a multar Endesa i les elèctriques que tallin el subministrament a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat.

La regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, va anunciar que l'Ajuntament no pagaria els 449.000 euros que reclama Endesa i el que faria seria esperar que es compleixi el termini, i si es produeixen talls de subministrament enviaran un informe que acrediti la situació de vulnerabilitat social dels afectats i, en el cas que no es restableixi el servei, l'Ajuntament multarà Endesa.

El text de la moció afirma que «no podem acceptar l'amenaça de privar d'un dret bàsic les persones més vulnerables d'aquest país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l'aigua o el gas han d'assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat».

Destaca que les elèctriques el que estan fent és amenaçar d'incomplir la llei.