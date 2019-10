Un projecte que suma avis i jovent dona com a resultat una desfilada de moda

Vilardell, Pujol, Alcaina, Vidiella, Ortega i Roca a l'estudi d'Alcaina, on han fet les creacions, ahir al matí g. c.

Enric Roca, tècnic de gent gran de l'Ajuntament, els va fer la proposta, però la idea no els va engrescar. Ni a la jove dissenyadora de moda Lucia Alcaina ni a les modistes jubilades Ermínia Pujol i Vicenta Vilardell. La seva resposta, d'entrada, va ser que no. La primera, perquè està acostumada a treballar sola; les segones, perquè temien topar amb una persona jove sense cap ganes de tenir en compte la seva experiència. Res més lluny de la realitat.

Roca va insistir i, finalment, va rebre un sí. A còpia de compartir projecte mitjançant la confecció conjunta de tres indumentàries, totes tres, que no es coneixien, han passat a compartir amistat. Fins i tot s'hi va sumar una tercera àvia, Carme Vidiella, que ha col-laborat amb elles convertida en la seva «ajudanta de confiança».

El resultat del projecte Art k'suma d'enguany, nascut el 2012 per promoure l'intercanvi entre persones d'edats diferents amb l'art com a excusa, es podrà veure aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, a la plaça del Mercat (la del Puigmercadal), entremig del ball que hi començarà a 2/4 de 7 amb Cafè Trio. Tot plegat forma part del programa per commemorar el Dia Internacional de la Gent Gran. Els tres dissenys els mostraran tres models professionals atès que, per un tema pràctic de patronatge, les autores van desestimar fer-los pensant que els portessin persones grans.

Ahir al matí, al taller d'Alcaina a Manresa, ella i l'equip format per Pujol, Vilardell i Vidiella van parlar de l'experiència. Les van acompanyar Roca i la regidora de Persones Grans, Rosa Maria Ortega, que, curiosament, l'any passat va viure la iniciativa com a professora d'institut i enguany el defensa com a regidora. Roca, que va repassar els diferents projectes des del 2012, va posar en relleu la relació que s'estableix cada any entre els participants i l'aprenentatge que s'enduen els uns dels altres. Com a exemple, Ortega va destacar que un alumne de 16 anys implicat en el projecte de l'any passat, un espectacle nadalenc creat entre estudiants de l'institut Guillem Catà i i avis del Casal de Gent Gran de Manresa que van posar en escena al teatre Conservatori, li havia confessat que «he après que cantar, ballar i actuar no té edat».

La saragossana Lucia Alcaina és directora d'art i dissenyadora de moda, té 25 anys, es va formar entre Barcelona i Berlín i va decidir muntar el seu estudi a Manresa. Ha participat a la passarel·la 080 de Barcelona, a Polònia i a Hong Kong i l'any passat va gua-nyar un premi al concurs internacional de dissenyadors emergents celebrat a la Sèrbia Fashion Week.



Un projecte i una amistat

Pujol, nascuda a Peramola i establerta a Manresa quan tenia vuit anys, es va titular en Tall i Confecció amb matrícula d'honor i va fer aquesta feina per compte propi i d'altri fins que la va haver de deixar per motius de salut. Vilardell es pot dir que ha estat lligada a l'agulla i el fil des de menuda. Va aprendre amb la modista Quatrecases i del 1961 al 2005, quan es va jubilar, ha viscut d'aquesta professió. Vidiella va aprendre l'ofici de teixidora de petita i, ja retirada, com les seves dues amigues, ha intentat mantenir-se ben activa.

Totes quatre van agrair, ahir, l'oportunitat de gaudir d'una experiència que les ha portat a treballar braç a braç durant un mes i mig -si bé el projecte es va començar a embastar el febrer passat- i les ha convertit en amigues. Ho deia Alcaina: «No hauria dit mai que tindria tres amigues de l'edat de la meva àvia». Aquestes amigues van destacar d'ella la seva capacitat per crear i per compartir.