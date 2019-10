Una reparació sofisticada per a Sant Jordi

L'estàtua de Sant Jordi, situada a la plaça manresana del mateix nom, ha recuperat el penis 38 anys després (tal com va avançar aquest diari dijous passat), però, ahir, l'Ajuntament va concretar com s'ha fet la restitució de la representació de l'òrgan masculí erèctil que va ser escapçat per una bretolada poc després que l'obra de l'artista mallorquí Francesc Sitjar fos instal·lada a la via pública, el novembre del 1981.

Així, la restitució s'ha aconseguit inserint una ànima d'acer inoxidable a la base adherida amb resina epoxídica i amb l'estructuració del membre amb un morter de calç hidràulica i sorra rentada amb addició de fibres de vidre per aportar més durabilitat. L'actuació forma part d'una rehabilitació integral de l'obra amb la qual s'han tapat esquerdes i fissures, s'ha netejat el verdet i les taques superficials i s'han realitzat els retocs cromàtics corresponents.